Guillermo Vilas en el mas duro partido de su vida: Lucha contra el síndrome de Alzheimer

El mejor tenista argentino de la historia, el marplatense Guillermo Vilas sufre de un importante deterioro cognitivo compatible con el síndrome de Alzheimer y permanece recluido en su domicilio en el Principado de Mónaco.

De acuerdo a lo que publica el periodista Sergio Stuart, Vilas, de 67 años, se encuentra en una etapa importante de una patología coincidente con un deterioro cognitivo, lo cual se le viene manifestando hace años y hoy “lo acosa”, según cuentan quienes pueden acceder a alguna información que brota a cuentagotas desde su casa en el Principado.

En la publicación se revela que la manifestación de la enfermedad, como suele suceder en estos casos, fue apareciendo “de menor a mayor” y, “sólo quienes sufrieron de cerca ese padecimiento, comenzaron a reconocerlo en Vilas”.

El único que se había animado a hablar de la salud de Vilas sin eufemismos fue el ex capitán del equipo nacional de Copa Davis, Tito Vázquez, quien en una entrevista confió que “nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

Pero Vilas no es el Vilas de antes, el verborrágico, el poeta, el que dibujaba un arcoiris con vocales y consonantes. Desde hace un largo tiempo pasa los días lejos de una exposición de la que supo hacer magia con las palabras, como cuando golpeaba la pelota de espaldas por entre las piernas.

Guillermo Vilas pasa un delicado momento: “Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”.

Gentileza: José Luis López