Laura Delpir no se rinde: Denunció faltante de elementos de protección en muchos laboratorios

En el marco de la situación de emergencia sanitaria que se encuentra atravesando el país y la ciudad, Laura Delpir, Secretaria General General de Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), en dialogo con “el Retrato…” señaló que hasta el momento no se han registrado nuevos casos de COVID-19 dentro del personal de ATSA, pero denunció falta de elementos de protección en muchos laboratorios de Mar del Plata.

“Hay algunos casos dudosos, pero se ha hecho el hisopado y dio negativo. Siguen faltando los elementos de protección, sobre todo en los laboratorios, porque en las clínicas falta alguna que otra cosa pero en general está todo”, sostuvo la referente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) al mismo tiempo que comentó que en el día de la fecha un laboratorio ubicado en calle Belgrano de la ciudad “AC” tenía que hacer un hisopado de COVID y no les daban los elementos de protección a los trabajadores.

En tal sentido, señaló que “cuando hay un caso sospechoso automáticamente se activan los protocolos” y añadió: “Estamos atravesando una situación que nadie estaba preparado. Después de diversos reclamos del gremio han aparecido los elementos, pero seguimos insistiendo con la forma de cómo se trabaja, por ejemplo si hay un caso sospechoso tiene que atenderlo siempre la misma persona, no ir variando el personal. Lo lógico sería proceder de esa forma, porque si después el COVID-19 les da positivo todas las personas que lo atendieron deben entrar en cuarentena”.

Por otra parte, se refirió a que el personal de salud que desempeña sus funciones en la Clínica del Niño y la Clínica Belgrano finalmente cobró sus haberes, después de diversos reclamos por los retrasos en el pago de los mismos. “Vamos a ver qué pasa en los meses que viene y con el aguinaldo. Igualmente el gobierno les ha dado una serie de beneficios”, indicó.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre cuáles son los principales reclamos de los agremiados, respondió: “Han llamado diciendo que en algunas clínicas como la 25 de Mayo les entregan !un barbijo a los camilleros solo una vez por semana!…. de no creer. El tema es que los tienen que higienizar todos los días y si los llevan a sus casas contaminan su ropa, sus elementos personales e incluso sus familias”.

“Logramos conseguir los “monos” aislantes que viene con abrojo y tapa la mitad de la boca. Arriba de eso va una cofia, un barbijo, unas antiparras, doble par de guantes y de botines; lo cual se cumple en su gran mayoría”, agregó Delpir.

Por último, resaltó que hasta el momento no se ha registrado algún nuevo caso de COVID-19 dentro del personal de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA). “El tema ha estado manejado muy bien y no ha habido una contaminación a gran escala, tanto a nivel nacional como local. Lo importante es que la gente no se relaje tampoco”, concluyó Delpir.