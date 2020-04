!Cuidado! El confinamiento por el coronavirus puede llegar a provocar divorcios al por mayor

Si el confinamiento debido al coronavirus va a provocar un mayor número de divorcios, es algo que de momento se desconoce. Sin embargo, es una idea que ya ha empezado a tener cierta fuerza. No hay grupo de WhatsApp en el que hoy no se digan frases tipo: «¿Me tiene de los nervios. Entre los niños y él me va a dar algo», «Tengo que tener más paciencia con ella que con los niños», «A ver si acaba este encierro y vuelve de una vez al gimnasio porque está insoportable», «De esta, me divorcio. ¡No aguanto más!».

«Cada uno, de manera individual, tiene que ser consciente de la nueva situación y no debe dejarse llevar por pensamientos de anticipación sobre lo que pueda ocurrir», aconseja Manuel Oliva, psicólogo clínico . En estos momentos, solo hay que pensar en el día a día y el experto advierte que los cambios de humor, la ansiedad y el estrés van a hacer de las suyas: «Hay que ser conscientes de que estos cambios se van a producir».

En relación a la pareja, la clave está en cómo sea de sólida dicha unión. El convivir pegados las 24 horas del día será más sencillo «si la dinámica familiar, antes de que llegara esta extraordinaria situación, era buena. Porque si se arrastran problemas de atrás, se van a acentuar estos días», explica. El resultado será una pareja más tensa y nerviosa, cuya relación se va a ver afectada «porque no va a querer entrar o atender la nueva dinámica en la familia». En estas circunstancias, «todo es mucho más difícil».

¿Hay problemas previos?

La idea de un incremento posible de divorcios ha surgido después de que en algunas ciudades de China se hayan alcanzado un pico significativo como consecuencia del COVID-19. El diario « Global Times» informó de que en Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi, se había registrado «un número sin precedentes de citas de divorcio» desde su reapertura el pasado 1 de marzo. De hecho, tres días después, llegaron a alcanzar hasta 14 peticiones, cifras históricas. Esta situación se ha dado, según medios locales, en varios puntos del país.

Sin embargo, la revista « Elle Men«, en su versión china, publicó las declaraciones de algunas parejas que habían decidido poner punto y final a su relación y todas ellas arrastraban problemas previos a la crisis del coronavirus: desde un matrimonio que se casó por conveniencia sin apenas conocerse hasta otro en el que él sabía que ella gastaba demasiado de la tarjeta de crédito pasando por el que convivía a distancia porque él, por su trabajo, se pasaba la vida viajando. Cuando ambos se vieron obligados a convivir de manera forzosa, se dieron cuenta de que su relación no existía.

«En general, lo que está pasando ahora es que las crisis de pareja se producen por problemas que ya venían gestándose», explica Oliva. «De ahí la necesidad, primero de una toma de conciencia individual».

Nueva situación, nuevas reglas

Una vez que se ha hecho este previo ejercicio, las parejas y familias deben conversar y acordar sus rutinas: cuándo hay que despertarse, estudiar, tiempo para cocinar, etc. «Es importante que cada miembro lo haga», insiste el experto.

«Los dos miembros de la pareja, al ser ya conscientes de la situación, del tiempo que van a pasar juntos -continúa-, deben sentarse y hablar de los problemas que creen que pueden tener. Si hay hijos, estos también deben expresar su opinión». En este caso de confinamiento, la organización en el hogar es vital, así como la planificación o el reparto de tareas. «Se trata de iniciar el proceso desde la comunicación«, subraya el psicólogo.

La realidad es que estar ahora todo el día metidos en casa, «con el estado de tensión que cada uno tiene, hace que haya mas roces y discusiones por cosas que hasta ahora no habían salido», comenta Oliva, por lo que también recomienda que, en esa previa organización, se contemple en la pareja que «cada uno tenga un espacio individual, establecer turnos de trabajo con los niños y respetar siempre el espacio que el otro necesite».

Dí lo que te molesta

En caso de conflictos -«que los va a haber»-, el psicólogo aconseja analizarlos para saber «si surge del momento, es decir, si son impulsivos» o «si es algo meditado», es decir, previo. «Eso es algo que ya cada uno debe analizar y valorar», comenta. «Ante el primer caso, lo mejor es no entrar en pelea. Conviene dejarlo pasar y después hablarlo con la pareja con tranquilidad», aconseja Oliva. «La situación ya es bastante difícil como para que nos genere nuevos problemas», subraya.

Estos días de encierro también se pueden usar para poner en prácticas «técnicas o recursos para relajarse, algo muy útil; para aprovechar a hacer cosas en pareja que no se han hecho. Incluso a hacer cosas con los hijos, si los hay», cuenta. Y es que esta situación es también una oportunidad para « reforzarse como familia o pareja. Hay que centrarse no solo en lo que nos separa, sino también en lo que no une», recuerda.

Lo que no conviene hacer es tomar las decisiones en caliente. «Si surge un conflicto en la pareja, es adecuado posponer decisiones o formas de actuar. Será momento de actuar cuando todo esto pase. Ahora mismo no estamos en el mejor momento para decidir nada», recuerda.

Ello no implica callarse. «No es malo expresar el malestar -especifica-. No hay que aguantar hasta explotar sino que si te notas mal, decírselo a la pareja de forma asertiva. Si vamos aguantando, saltamos y tomaremos decisiones impulsivas».

Oliva también recuerda que «estar todo el día enganchados a la información del coronavirus genera agobio e incertidumbre». Por tanto, en la familia conviene no hablar todo el rato del monotema por «peligro de entrar en colapso». Aunque puntualiza: «No es la mismo estar sobreinformados que estar informados».

FUENTE: ABC ESPAÑA