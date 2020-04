Los marplatenses y el sexo virtual…Insólitas respuestas a la hora del “amor cibernético”  

Cuarentena. Comida. Coronavirus. Limpieza. Sueño. Piyama. Fin del mundo. Pelo con canas. Tintura casera. Más comida. Horarios dados vuelta. Uñas a medio pintar. Países fundidos. Alcohol en gel. Piernas peludas. Medias tres cuartos con ojotas. Otra vez comida. Permiso para circular. Ausencia de bancos. Comida. Facebook. Sexo virtual.

¿Qué? ¿Sexo virtual?

Por sexo virtual o sexting se entiende el envío de contenido íntimo (como fotos, videos, audios, mensajes de texto, video llamadas) a través de un dispositivo como el celular o la computadora. Luego de que la cartera sanitaria nacional recomendara el sexo virtual en medio de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, la Fundación Huésped lanzó una campaña de concientización a fin de que dicha práctica sea segura. A partir de ahí, “el Retrato…” inició una investigación en la ciudad de Mar del Plata, a través de grupos de Whatsapp

Para esto, seleccionó diversos grupos etarios. El primero, comprendido por cuatro matrimonios, todos ellos casados hace más o menos 25 años, reaccionó de manera confusa. Ellas, sin excepción, escribieron JAJAJAJAJA. Y fuera del grupo, las respuestas fueron más o menos similares: “¿Pero vos pensás que en medio de semejante quilombo, con todo lo que tengo que pagar después de esto, voy a estar pensando en el “sexo virtual”? Clases de desendeudamiento deberían estar dando, manga de blablablá. Yo en estas condiciones, no puedo pensar en ese tema.”

Si bien desde el gobierno no se está sugiriendo una restricción de las prácticas, sino que piden que no se tenga sexo con los no convivientes, y darle para adelante con el sexo virtual, en más de uno genera confusión. No tanto en los adolescentes, asiduos usuarios de plataformas de contactos.

Entre ellos, la práctica está consensuada, admitida, y se realiza sin tapujos. Juan, de 25 años, expresa que: “Se trata de tener cuidado cómo y con quien. Porque después de esta cuarentena vamos a salir y puede estar la ciudad empapelada con tus fotos”. Sol, de 26 años, afirma que “Es más peligroso tener sexo virtual que una práctica natural. No se sabe qué puede hacer el otro con ese contenido. Antes de sexo virtual, es preferible la masturbación, y si te lo pones a pensar es más o menos lo mismo. Yo ni loca practicaría sexo virtual”. No es el pensamiento de Leandro, de 27, asiduo practicante de sexo virtual, quien recomienda la practica antes y después de la cuarentena: “Yo practico sexo virtual hace mucho, con y sin pareja. Para mí, es como una masturbación publica y pertenece al ámbito de mi privacidad. Nunca tuve problemas, no gasto un centavo, y la paso bien sin salir de casa”.

En un grupo de whatsapp de pesca, hombres, donde las edades contemplaban desde los 30 a los 60, la respuesta fue casi unánime: “Pero más vale que se puede, qué me va a venir a decir a mí el gobierno/ Yo miro porno, es lo mismo/ Que se dejen de joder y que se vayan a laburar / ¿A nosotros nos van a enseñar de sexo virtual? / ¿Por qué no habilitan la pesca y se dejan de joder con pavadas?/ (Dos videos porno) / Y dale…sigan sugiriendo pavadas que después mi señora agarra el teléfono y se pudre todo…y un sinfín de comentarios.

Y en un grupo de madres de colegio, de 22 participantes, solo tres comentaron al respecto: “No sé, no me acuerdo ni qué era el sexo, menos el virtual / No le den ideas a mi marido y/ Conseguí desodorante a 100 pesos chicas.”

De acuerdo al testeo, los entrevistados no se mostraron motivados por nada relacionado al sexo. Ni virtual, ni presencial, ni propio, ni ajeno, ni nada. De todas maneras, para quienes opten por practicarlo, vamos a dejarles unas recomendaciones acerca de la seguridad de los dispositivos.