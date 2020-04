UCIP celebra la ampliación de actividades comerciales que aprobó el Gobierno Nacional

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata realizó las gestiones y presentaciones pertinentes a las autoridades para que se aprobara la actividad de empaquetamiento a los comercios.

El Gobierno Nacional confirmo que fueron autorizadas las actividades de empaquetamiento para las ventas de comercio electrónico y la actividad profesional de ópticos para pacientes con urgencia de ayuda ocular.

Luego del anuncio del presidente de la posibilidad de que las provincias pudieran presentar propuestas para la ampliación de los permisos de algunas actividades, la UCIP, atendiendo el pedido de sus representados, elaboró un documento junto con su protocolo pertinente para que sea admitida dentro de las excepciones la posibilidad de que el sector comercial pueda realizar la actividad de empaquetamiento en sus locales para dar respuesta a las ventas que se están realizando por medio del comercio electrónico.

El pedido realizado por la UCIP a las autoridades fue diseñado y acompañado por el Sindicato de Empleados de Comercios y la GCT Sección Regional Mar del Plata.

En la nota presentada ante las autoridades municipales, la UCIP manifestaba “muchas empresas habían empezado a recibir pedidos pero que no estaban en condiciones para realizar la entrega porque no contaban con el personal autorizado para el empaque”. Además destacaba “esto permitiría no fomentar la competencia desleal que se estaba dando con los hipermercados como así también con comercios ubicados en CABA que, antes del aislamiento, ya contaban con el sistema de venta online y una estructura de entrega”.

Con esta medida, la entidad celebra que las autoridades hayan mostrado su compromiso con las pymes locales que, debido a que tuvieron que cerrar sus persianas, están atravesando una situación muy complicada. Igualmente considera que si bien la venta online no debe ser la única respuesta ante este momento, entendemos que esta ha sido una buena decisión que muestra un acompañamiento para la subsistencia del sector.

Es importante mencionar que el protocolo de entrega segura presentado por la UCIP tiene medidas como refuerzo de limpieza; capacitación del personal; entrega de material de higiene; aplicar nuevas estrategias de turnos de trabajo para evitar la aglomeración; desinfección periódica del vehículo que realizará el delivery; y optimizar el proceso de entrega para que evitar el total contacto con el cliente; entre otras.