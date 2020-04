Taccone “La moratoria que impulsamos y fue aprobada por el Concejo debe ponerse en marcha”

El bloque de Concejales de Acción Marplatense pide que se ponga en marcha la moratoria que impulsó en el Concejo Deliberante y fuera aprobada. Taccone remarcó la importancia de la moratoria para el pago atrasado de las tasas municipales “en este contexto tenemos que poner en práctica todas las medidas que contribuyan a aliviar a las Pymes y los comercios de la ciudad mientras que al mismo tiempo, se generan ingresos para el municipio por los planes de pago que se puedan realizar”

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante prevé planes de pago con quita de intereses y punitorios para las pymes y los contribuyentes en general que en los últimos años no pudieron mantener sus contribuciones municipales al día.

En estos días en que los vecinos deben abonar las tasas municipales, y ante las imágenes de largas colas en los lugares de cobro, el concejal de Acción Marplatense señaló “hay que evitar las complicaciones que están teniendo los marplatenses y batanenses que quieren abonar, la capacidad de cobro del municipio no puede verse afectada por no disponer lugares o medios para hacer los pagos” y agregó que por ello “solicitamos al Intendente que facilite medios digitales y más cantidad y variedad de bocas de cobro, para que el que quiera pagar pueda hacerlo, para no resentir la capacidad operativa del municipio. No podemos ser ineficaces en el cobro de impuestos en la cuarentena”