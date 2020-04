El “Matechungo” una historia que sigue creciendo día a día de la mano de Rodolfo Pradas

En momentos donde el “ritual” de compartir un mate parece entrar en cierta crisis por la pandemia que se encuentra afectando al país, el juez Rodolfo Pradas que creó en homenaje a su esposa fallecida el ya reconocido en diversas partes del mundo como “Matechungo” recordó en dialogo con “el Retrato…” el nacimiento de esta historia y aseguró: “Las costumbres se van a mantener, pero va a haber que modificarlas”.

“La idea del ´Matechungo´ empezó en mi primer cumpleaños luego del fallecimiento de mi mujer en noviembre de 2017. Tenía 50 invitados y dije voy a hacer un mate como suvenir: de un lado del mismo le puse Chungo 55 que es mi apodo y los años que cumplía en ese momento y del otro ´Todo está en el mate”, recordó el periodista y juez del ámbito federal oriundo de la ciudad de Balcarce, pero radicado en Mar del Plata desde hace varios años.

En tal sentido, explicó: “Una amiga, con la cual charlábamos de estas cosas de la vida, me dijo una vez ´Chungo, todo está en el mate´ , refiriéndose no sólo al envase de la infusión sino a todo lo que ello implica” y agregó que “esto es así, porque uno cuando se levanta y toma mate proyecta el día, la vida, recuerda, piensa, saca cuentas y todo lo que al ser humano argentino se le ocurre lo hace tomando mate”.

“El mate no es gaucho sino que es argentino. El estudiante toma mate, en las fábricas los ingenieros toman mate, lo mismo los empleados en la justicia, todo el mundo toma mate y es raro ver a un argentino que no le guste”, señaló.

Así, recordó que entregó un mate a todos los invitados de su cumpleaños número 55, el cual llevaba impresa la frase “Todo está en el mate” de un lado y “Chungo 55” del otro. “Les pedí que se sacaran al otro día cuando desayunaban una foto con el mate. Algunos me las empezaron a mandar al teléfono y otros a subir a Facebook, por lo que muchos otros que no habían venido al cumpleaños me pedían uno”, remarcó.

“Después de eso, decidí expandir esta idea. Si bien hoy tengo un fabricante que los hace y yo le voy cambiando los colores o diseños de los mismos, el mate se empezó regalando”, reconoció Rodolfo Pradas al mismo tiempo que comentó que ya lleva obsequiados alrededor de 2 mil “Matechungos”, entre ellos al papa Francisco, a diferentes integrantes del reconocido programa televisivo “Showmatch”, al cómico Roberto Moldavsky, a personas oriundas de China, España, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, a gente de casi todas las provincias del país, etcétera.

Asimismo, resaltó que en 2019 decidió comenzar a vender este producto a través de internet a los efectos de compensar parte de los gastos de fabricación de los mismos. “El mate es de vidrio, pero es de la mejor calidad que hay porque no se parte. Está forrado en cuero y cocido a mano. Los colores han sido muchos y se hicieron diferentes diseños como el de la bandera de Argentina y ahora se está preparando uno especial de Malvinas”, detalló.

“Hay familias que tienen hasta 12 mates, porque han comprado cada uno de los colores que saqué”, afirmó a la vez que destacó “la devolución de afecto” recibida por mucha gente, quienes le han dado diferentes obsequios a cambio de recibir el “Matechungo” y han compartido incluso su experiencia personal vivida a través de este ritual: “Todos tienen una historia que la imprimen en el sentimiento que el mate les traspasó”.

Además, agregó que realizo algunas fabricaciones con diseños especialmente solicitados por diferentes personalidades del espectáculo, amigos o empresas de la ciudad. “Hubo una serie muy especial que me pidió Martín Salas –de un lado dice ´Matechungo´ y ´Todo está en el mate´ y del otro ´Revista Central´- a los efectos de repartirla entre los periodistas y artistas”, resaltó.

“Me fue sorprendiendo mucho la repercusión que tuvo todo esto”, indicó al mismo tiempo que comentó que cuando la misma comenzó a ser aún mayor constituyó un grupo cerrado de Facebook “Matechungo” en el cual ya hay alrededor de 800 personas, una página de Facebook pública “Matechungo” y una cuenta de Instagram también llamada “Matechungo”.

De esta forma y teniendo en consideración la expansión que tuvo esta idea, Prada comentó que el año anterior comenzó a organizar diferentes “mateadas populares” en el Museo Mar, en Sierra de los Padres y también en la ciudad de Balcarce, a las cuales asistieron una gran cantidad de personas, se vendieron y se regalaron estos productos y se pasó una jornada agradable. “Estamos trabajando con el intendente de la ciudad de Balcarce para hacer un gran Encuentro del Mate, pero ahora estamos frenados con esto que está pasando”, adelantó.

“El año pasado se hizo la Educo Agro en la ciudad de Balcarce, a la cual me invitaron especialmente a participar con un stand propio. Llevé 200 mates, vendí muchos y regalé también”, comentó al mismo tiempo que resaltó que a fin de 2019 “El Diario”, un medio gráfico de dicha localidad vecina, lo incluyó dentro de la selección de los personajes del año por el “Matechungo”.

Conforme a ello, el referente de la justicia federal de Mar del Plata confesó: “La puesta final de esto se ha transformado en tener un local para que la gente se junte a tomar mate, en el cual se pueda vender el producto incluso”.

Por último, hizo hincapié en las advertencias emanadas por los diferentes profesionales del ámbito de salud a los efectos de frenar el avance del COVID-19 entre ellas la que se encuentra el hecho de no compartir el mate. “Las costumbres se van a mantener, pero va a haber que modificarlas”, reconoció.

“Días antes de la cuarentena empecé a promocionar el ´Matechungo´ para que cada persona pueda tener el suyo”, comentó Pradas y concluyó: “Esto es un objeto preciado por mí, porque descargué en él la angustia que me ayudó para llevar adelante un camino. De hecho, a la gran mayoría que lo tiene le ha pasado eso”.