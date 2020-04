Pescadores Artesanales no piden planes de ayuda, ni dinero; solo que les permitan salir a trabajar

Unos doscientos cincuenta pescadores que forman parte de los trabajadores que cumple funciones en la flota de Pesca Artesanal se hallan en una difícil situación a consecuencia que hoy no pueden salir a ganarse el pan de cada día “ya que Prefectura no nos puede regularizar si no es través de un decreto o un permiso. Hay una reglamentación que tenemos con pesca y un proyecto que sería la parte que se tendría que rever. Para que tanto Pesca como Prefectura articulen un permiso para poder ir a trabajar” dijo ante “el Retrato…” Luis Guidotti, referente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de General Pueyrredón.

Reconoció que “el problema que tenemos es que la actividad la desarrollamos aún no está totalmente legalizada. Somos 50 botes y desarrollamos la tarea, lamentablemente hoy podría decirse clandestinamente” a pesar de ser timoneles y aportar al Estado como Monotributistas.

– Porqué de manera clandestina?

– No tenemos permiso de pesca. La pesca artesanal, a pesar de ser un derecho para el pueblo, es ilegal como trabajo. Trabajamos, vendemos a las fábricas, a las pescaderías. Lo que pretendemos es salir a trabajar con las Matrículas en Trámite y regularizarnos sobre la marcha. Porque todo tiene costos. Nosotros nos conocemos por idoneidad. Tenemos permiso de timoneles. Necesitaríamos un reglamento que no están pidiendo y estamos dispuestos a hacerlo”

En este sentido indicó que “en ocho meses tendríamos los botes regularizados. Somos monotributistas. Hacemos todo como corresponde”, para remarcar que “No pedimos planes ni ayuda. Si hoy salimos nos secuestran los botes y estaríamos violando la cuarentena”.

Hoy se agrupan a través de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Gral. Pueyrredón. “Somos 50 botes con 4/5 marineros por bote. Con trabajo también en tierra. Nosotros propusimos donar los alimentos para la situación que se está viviendo. Es más, antiguamente colaborábamos con comedores y asilos. Somos un gremio dispuesto a ayudar. Hacemos todo pacíficamente. Dentro de lo normal. Sin pedir dinero ni planes ni ayuda. Solo queremos trabajar”

No tienen dudas que ellos no pueden trabajar en Mar del Plata “debido a las grandes empresas a pesar que la pesca artesanal no influye para nada en dañar su trabajo. Pero siempre las grandes empresas ponen palos y se frena todo”

No tiene dudas que “esta imposibilidad de que podamos salir a pescar, es algo político .Prefectura no quiere hacerse cargo de habilitarnos, si no se hace cargo Pesca, a pesar que nos da los permisos. Senasa nos apoya. Hay que buscar la articulación entre los lugares para que nos dejen salir a trabajar.

Reiteró que “nosotros no competimos con las grandes empresas; así que anteriormente salíamos y hacíamos la tarea. Comíamos. Con evasivas y tratando que no nos agarren. En playas más alejadas. Llegamos a tres, cinco millas. En kilómetros son unos 15 km.”, aclarando que “tenemos todos los elementos de seguridad correspondientes para todos. Siempre nos equipamos con lo que nos piden. No estamos en falta con eso. Lo que pretendemos es cambiar la matrícula a una comercial y mientras tanto que nos permitan salir a trabajar”.

Foto Iliustrativa