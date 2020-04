Jubilado marplatense repatriado de Ecuador destacó la labor del consulado y del Gobierno Nacional

En el marco de la situación de emergencia sanitaria que se encuentra viviendo el país y las medidas preventivas dispuestas por el gobierno nacional conforme a ello, muchos argentinos se encuentran varados en diferentes partes del mundo y otros, gracias a la labor de las embajadas y consulados en los respectivos países donde éstos se encontraban, pudieron regresar. Este último es el caso del marplatense de 70 años Bautista Singorelli que volvió este jueves a la ciudad.

Bautista Singorelli es un jubilado marplatense de 70 años que se encontraba vacacionando en Ecuador, desde el 20 de marzo, previo haber pasado unos días en Paraguay. Luego de desatarse la pandemia que golpea a varios lugares del mundo, se contacto con la Embajada Argentina de ese país y gracias a labor de dicho organismo pudo finalmente regresar este jueves a la ciudad.

“La verdad que nada fue tan traumático, de hecho yo pensaba quedarme en Ecuador conociendo otros lugares. Mi intención era estar por lo menos un mes más en ese país, pero bueno después pasó todo esto y la situación cambió”, señaló el marplatense en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, relató que estuvo unos días en Gualaceo, una ciudad situada a unos 35 kilómetros de Cuenca en Ecuador, donde se anotició de lo que estaba sucediendo en el país. “Al otro día ya no había transporte ni la posibilidad de viajar a otro lado. Me contacté con el Consulado y la verdad que me sorprendí con la rapidez en la que actuaron: me contactaron, me contuvieron y estoy muy agradecido por ello”, confesó.

“Yo mandé una carta al consulado explicando cuál era mi situación y a la media hora me llamaron ellos por teléfono: me preguntaron dónde estaba, en qué condiciones estaba, si tenía dónde quedarme, si tenía necesidad de alguna medicación, si tenía problemas de salud, si querían que me buscaran hospedaje, etcétera”, recordó el hombre a la vez que aclaró que él se alojado en la casa de un amigo que vive en ese país y que le sugirieron que se quede en esa ciudad, ya que en la misma no había casos, hasta ese momento, de COVID-19.

Luego de ello, explicó que tomó conocimiento que irían en los próximos días los aviones Hércules a la localidad de Guayaquil. “Me contacto nuevamente con la Embajada, los cuales me confirmaron que esto era cierto y que por la edad que tengo me correspondía viajar primero”, detalló y agregó que se trasladó por sus propios medios a la ciudad de Cuenca, donde aguardaban otros 20 argentinos más.

“El Hércules llevaba aproximadamente unos 150 personas entre los dos aviones, de las cuales unas 7 personas eran de Mar del Plata. El avión aterrizó en Palomar, dónde había micros esperando a la gente que iban a distintas provincias del país”, comentó el marplatense a la vez que aclaró que los que se dirigían a esta ciudad pasaron la noche en Buenos Aires y al otro día partieron a Mar del Plata.

A su vez, remarcó que, si bien hasta el momento no ha registrado síntoma alguno del virus, igualmente todos fueron revisados por personal médico. “Me trajeron a la terminal de la ciudad directamente este jueves. Ahora estoy cumpliendo el tiempo de aislamiento en un departamento solo para no poner en riesgo a mi familia”, completó.

“NADIE DE LOS QUE HE HABLADO DE GUAYAQUIL VIO

O VIVIÓ LO QUE SE TRANSMITIÓ EN LOS MEDIOS”

Singorelli habló de la situación en puntual que se encuentra viviendo Ecuador en este momento. “En Gualaceo los controles eran estrictos, el toque de queda empezaba a las 14 horas, la gente aguardaba la distancia en los comercios, todo el mundo andaba con barbijo, etcétera. Nadie de los que he hablado de Guayaquil vio o vivió lo que se transmitió en los medios. Pese a ello, no puedo negar ni afirmar nada”, sostuvo al mismo tiempo que aclaró: “Todos los días había instrucciones en los canales televisivos y se le pedía a la gente que por favor se quede en sus casas”.

Por último, el marplatense confesó: “Ecuador me sorprendió realmente. De todos los países de Latinoamérica es el que elegiría para vivir sino fuera Argentina, porque tiene muy buenos hospitales y demás. Me sentía protegido y sabía que me iban a atender ante cualquier problema, sin perjuicio de no tener seguro médico”.

“Yo estoy más que conforme con la labor del Consulado argentino en Ecuador y la actuación del Gobierno Nacional. No pensaba ser rescatado y sin embargo estoy en Mar del Plata. No se puede traer a todo el mundo de golpe y hay que tener paciencia”, concluyó Singorelli en conversación con “el Retrato…”