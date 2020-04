Implementará la telemedicina para pacientes y personal de la salud

En el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus, la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, comenzará a implementar la telemedicina como método para brindar asistencia, contención y acompañamiento a pacientes en aislamiento social. Además se ofrecerá contención y acompañamiento a los agentes municipales que trabajan en la Secretaria de Salud.

Para las dos primeras acciones se utilizará el HIS, que es el sistema informático de la Secretaría de Salud Municipal vinculado a un alto porcentaje de historias clínicas de la población, permitiendo la trazabilidad en los datos de sus atenciones.

En tanto, en el marco de distintos aportes que están realizando empresas locales al Municipio, durante esta emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Tecnología Aplicada a la Salud S.A. donó la plataforma MOL (Médicos On Line) para que pueda ser utilizada por el Municipio.

A través de un contrato comodato, que garantiza la gratuidad del servicio para el municipio, se acordó con la empresa local su uso para el acompañamiento psicológico de los trabajadores durante sus tareas diarias permitiendo de este modo que puedan estar contenidos para ocuparse de la salud de la población.

Además, este sistema de medicina a distancia se usará en pacientes que sean derivados a los hoteles especialmente preparados para recibir pacientes, luego de un acuerdo rubricado entre el Municipio y empresarios del sector. De esta manera, cada paciente tendrá un “médico de cabecera” para su control particular.

Por otro lado, los profesionales de la salud que forman parte de la planta municipal y que, por distintos motivos están en sus casas, van a poder prestar servicio a distancia a través de esta nueva herramienta que dispone el Municipio.

Viviana Bernabei señaló que “se brindará asistencia durante el aislamiento sanitario y contención en salud mental a pacientes y trabajadores de la salud”.