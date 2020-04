Argentina: ya suman a 122 las víctimas fatales y 2.669 los infectados por coronavirus

Please select a featured image for your post

Diez personas murieron y 98 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo suman 122 los decesos y 2.669 los infectados desde el inicio de la pandemia, mientras agrupaciones gremiales mostraron preocupación por la cantidad de contagios detectados entre el personal de la salud.

El Ministerio de Salud comunicó en su reporte vespertino que fallecieron 7 hombres: 3 de ellos, de 54, 79 y 92 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 85 años en la provincia de Mendoza; otros dos, de 86 y 95 años en la Ciudad de Buenos Aires y otro de 69 años en la provincia de Chaco.

Y, en el parte matutino, confirmaron otras tres muertes: 2 mujeres, una de 94 años residente en Ciudad de Buenos Aires y otra de 76 años, en la Provincia de Buenos Aires, donde también falleció un hombre de 81.

De los 2.669 casos conocidos hasta ahora, 845 (31,8%) son importados, 951 (35,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 448 (16,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El Ministerio informó además que la pérdida del gusto y el olfato serán considerados probables síntomas de coronavirus y, combinados con la presencia de una fiebre de 37,5 u otras afecciones, pueden conformar un caso sospecho de contagio.

En un comunicado, la cartera sanitaria subrayó: “a partir de ahora se incluyen como nuevos síntomas la falta de olfato y gusto” y “también se debe tener en cuenta fiebre a partir de 37,5 grados”, para definir un caso posible de coronavirus.

Además, se establecieron nuevos criterios para el personal de salud y trabajadores vinculados a actividades esenciales y pacientes con neumonía.

En cuanto al personal de salud y el esencial, el Ministerio definió que “deberán ser evaluados por PCR todos aquellos que presenten fiebre o por lo menos dos de los síntomas descriptos de la enfermedad”. Y ante la presencia de dos o más de los síntomas descriptos sin la presencia de fiebre “se indicará aislamiento durante 72 horas, y posterior toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas”.

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) advirtieron hoy que más de 200 empleados de la actividad se infectaron con coronavirus en 14 provincias, lo que los aproxima al 10 por ciento del total de los casos positivos en el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, 34 profesionales de la salud del Sanatorio de la Providencia y 19 del Hospital Italiano resultaron positivos por coronavirus, en su mayoría asintomáticos y debidamente aislados, informó hoy el Ministerio de Salud porteño.

“No se reportaron casos graves y el 70% permanece asintomático”, precisó la cartera porteña.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kicillof, se hizo el test para detectar el coronavirus, que resultó negativo, debido a que el viernes pasado visitó el hospital Belgrano del partido de San Martín, donde días después se diagnosticaron varios casos de coronavirus entre el personal sanitario.

En cuanto a conectividad y logística, Aerolíneas Argentinas confirmó su segundo vuelo especial a Shanghái, China, para traer insumos médicos y materiales de uso preventivo para enfrentar la pandemia de coronavirus en nuestro país.

El vuelo partirá este viernes a las 18.30 y hará una escala de abastecimiento en Auckland, siguiendo el mismo esquema e itinerario del vuelo que partió ayer desde Ezeiza y arribará esta noche o en las primeras horas de la madrugada de mañana a Shanghái.

A su vez, American Airlines comenzó una serie de operaciones de carga exclusivamente entre Estados Unidos y Argentina para el transporte de insumos médicos y alimentos durante la pandemia de coronavirus, informaron hoy a Télam fuentes de la compañía.

El primer vuelo de carga de American hacia Argentina partió desde Miami y aterrizó en Ezeiza el miércoles con la bodega de carga completa de suministros médicos, productos farmacéuticos y equipos de protección personal, y partió de regreso hoy a las 9,10 con su bodega completa con semillas de soja y de maíz.

A escala global, el último reporte de la Universidad Johns Hopkins registra 2.113.226 de casos confirmados por la pandemia y 140.371 muertes, si bien las cifras crecen hora a hora, ya que los datos son expuestos en línea.

De los datos conocidos hoy sobresalió el Reino Unido, cuyo gobierno anunció una nueva extensión de la cuarentena por tres semanas, mientras crece el número de víctimas, que llegó a 13.729, tras otros 861 fallecimientos en las últimas 24 horas, y más de 100.000 contagiados.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump presentó su plan de tres etapas para reabrir gradualmente la economía y le impuso una serie de criterios a los gobernadores para que definan cuándo podrán hacerlo, pese a lo cual el estado de Nueva York ya anunció su propio programa.

“Las políticas de pausa de Nueva York se extenderán, en coordinación con otros estados, hasta el 15 de mayo”, informó el gobernador neoyorquino, el demócrata Andrew Cuomo, en su rueda de prensa diaria, antes de que se conociera el plan de Trump.

A su vez, funcionarios estadounidenses alimentaron la teoría, promovida por la cadena conservadora Fox News según la cual el virus que provoca la Covid-19 se escapó por accidente de un laboratorio de Wuhan, en China, pese a las reiteradas desmentidas de la comunidad científica internacional.

En una entrevista con ese canal, el secretario de Estado, Mike Pompeo afirmó que el Ejecutivo chino “sabía del virus antes de que se decidieran a dar información al público” y acusó al Partido Comunista de China de ocultar esa información.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, anunció hoy al oncólogo Nelson Teich como nuevo ministro de Salud, tras haber expulsado del cargo a Luiz Mandetta por diferencias en cómo enfrentar el coronavirus, que ya dejó 2.000 muertos en el país..

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva equiparó la actitud de Bolsonaro frente al manejo de la crisis por la pandemia con la del comandante del Titanic: “el país está a la deriva, un navío sin rumbo”, esgrimió Lula en su cuenta de Twitter.

Las autoridades de Ecuador, en tanto, informaron que la provincia de Guayas, el epicentro del brote de Covid-19 en el país, pasó de tener en los últimos años un promedio mensual de 2.000 muertes a registrar solo en la primera quincena de este mes más de 6.700 fallecimientos por diferentes causas.