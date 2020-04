Tradicional restaurante suma delivery con precios “sumamente accesibles” para todos

En medio de la difícil situación económica que se encuentran atravesando muchos sectores de la ciudad por la cuarentena obligatoria que rige a nivel nacional, provincial y local, la empresaria gastronómica de la ciudad, Susana Fanproyen, dialogó con “el Retrato…” y expresó que el sistema de delivery que implementaron en el último tiempo, con precios sumamente accesibles para todos, viene funcionando muy bien. De esta forma los marplatenses llamando al 451 5068 en minutos tienen el almuerzo o la cena en la mesa de su hogar. Además adelanto que este año no realizará la tradicional acción solidaria “Junto a los Jardines”, ya que prefiere ayudar en este momento.

La titular del reconocido restaurante marplatense “Lomitón”, ubicado en calle Rawson 1338 de esta ciudad, resaltó que en los últimos días implementaron la modalidad de delivery en forma directa por el propio comercio o a través de la aplicación “Rappi”, atento no poder abrir sus puertas al público conforme a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado por el presidente nacional.

Fanproyen indicó que el restaurante abrió sus puertas bajo la modalidad de envíos domiciliarios el lunes 6 de abril y que en este tiempo hubo días que se trabajó mejor que otros. “Hasta ahora el sistema viene con altibajos, pero dentro de todo funciona bien. La gente está respondiendo, más que nada la clientela de siempre”, señaló a la vez que aclaró que “el hecho de que llamen directamente al comercio y vayan a buscar la comida o que `Lomitón´ la lleve al domicilio va a ser siempre mucho más económico”.

“En este momento las dos únicas personas que se fueron son las que se iban a ir en Semana Santa. Por lo que cuento con la misma gente trabajando de siempre, que la voy haciendo rotar”, comentó la empresaria gastronómica marplatense.

En tal sentido, dio detalles sobre el funcionamiento del sistema de delivery del lugar. “Abarca un radio bastante importante la cobertura del servicio, sea que se contrate por medio de las aplicaciones o en forma directa. Incluso los clientes están satisfechos porque la comida llega caliente a todas las casas, lo cual es importante”, sostuvo.

“Sin perjuicio de esta pandemia, me imaginaba que éste iba a ser un invierno re crudo para Mar del Plata, porque ya se sabía cómo estaba todo”, afirmó la titular del restaurante que tiene una capacidad para 140 personas a la vez que aseguró que no ha vivido anteriormente ninguna situación similar a la que se encuentra transitando hoy el mundo, el país y la ciudad puntualmente.

Por otra parte, la promotora de la tradicional acción solidaria “Junto a los Jardines” que se hace ya casi tres décadas en Mar del Plata adelantó que este año no realizará la misma. “Todo lo que me van donando ya lo voy derivando. No voy a hacer la campaña esta vez, porque prefiero ayudar ahora que realmente está todo muy mal. Si bien la gente recibe cajas de alimentos por todos lados, se ve que aún así no la está pasando bien”, expresó.

Por último, Fanproyen se refirió a lo que viene para el sector y para Mar del Plata. “El año está perdido: hay que esperar a la próxima temporada. La gente está asustada, no va a salir a comer a ningún lado”, concluyó la empresaria en diálogo con “el Retrato…”