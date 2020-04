Odontólogos al borde del colapso: Sin actividad, obras sociales que no pagan y costo del Kit de seguridad

Difícil y dramática es la situación que están atravesando los profesionales de la odontología de todo el país al no poder atender a sus pacientes, hecho que se ve agravado por un lado por la demora en el pago de sus prestaciones ya realizadas a cuenta de distintas obras sociales , y ser esta una de las actividades más expuestas al contagio y transmisión del coronavirus al estar a 30 centímetros de quien recurre a sus pacientes. A eso se le suma el costo del Kit de seguridad que ronda entre los 1500 y 3000 pesos ( y que debe ser utilizado uno por cada atención) y que las prestadoras de salud con quieren reconocer.

“ Estamos imposibilitados de atender a la comunidad en todo el país. Y es mundial porque podemos transmitir el coronavirus y adquirirlo a través de la atención” dijo el odontólogo Federico López Juarez (FOTO) con más de 30 años en la profesión, en diálogo con “el Retrato…”, para luego enfatizar que “Esto ha llevado a que haya un párate general de todos. En el Distrito 9 que abarca desde Necochea y Partidos de la Costa estamos totalmente parados. No tenemos ingresos”; aclarando que “nosotros estamos preparados para estás condiciones respecto del virus. Pero no tenemos los insumos, porque no hay por el precio o porque no tenemos seguridad de lo que estamos comprando. Entonces no podemos atender”.

– Ustedes trabajan para Obras sociales. No les entregan estas los elementos o se hacen cargo de los mismo?

– Es una de las cosas por las que estamos luchando. Esto despertó muchas cosas acerca de la odontología argentina y de los malos aranceles y condiciones que tenemos. Para tener una idea, hay obras sociales que están pagando las consultas entre 300 y 600 pesos. Y un kit de bioseguridad para una persona sale $ 1500! . En la OMS dicen que para atender hay que tener instrumental y también proteger al paciente. O sea que es un kit más grande. Los costos que se están manejando entre los que estudian el tema, afirman que un kit para ambos son 3000 pesos”.

Luego de preguntarse sobre quién lo va a pagar, afirmó que “las obras sociales no se hacen cargo y hasta instan a trabajar por un costo menor. Entonces es una situación compleja”, para remarcar que “hoy todas las facturaciones que fueron presentadas en tiempo y formas están paradas. Yo no trabajo para IOMA pero estaba pagando a 60 días. Hasta 90. Es difícil: pero hay colegas que sí y que no pueden cobrar trabajos que hicieron hace 90 días. Una barbaridad!”

– Se agrupan a través de un colegio? Cuál es la opinión de la entidad que los agrupa?

– En el Distrito 9, que depende del Colegio de la Provincia de Buenos Aires , nos dicen que están trabajando. Pero hay políticas de por medio. Cada Distrito depende de estamentos más grandes. Se está trabajando continuamente tratando de unir a los odontólogos y así poder encolumnarnos para que nos digan hacia dónde vamos. Solo pedimos que nos respalden. Nosotros los vamos a apoyar también.

Finalmente López Juárez calificó ante “el Retrato…” como de muy compleja la actual situación de ese sector “No podemos salir a trabajar. Otra cosa es que sabemos que el Colegio está trabajando, pero no sabemos si depende de Salud, del gobierno de la Nación. Es una situación muy complicada. Nosotros estamos tratando de decirles a nuestros colegas que no salgan a trabajar. Pero si no salimos…nuestros pacientes van a ir a los servicios provinciales y van a colapsarlos. También van a tener dificultades para conseguir las seguridades necesarias”