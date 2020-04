El 49,43% de los comerciantes no pagó el alquiler de abril y el 65,75% pagó la totalidad del sueldo de marzo

El informe realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata refleja la situación de crisis que está atravesando el sector y el endeudamiento casi obligado que están sufriendo los comerciantes.

Habiendo sido decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del 19 de marzo la actividad comercial de Mar del Plata está por cumplir casi un mes del freno total de sus actividades, y aún según manifiestan los entrevistados, la mayoría no ha recibido por parte del Gobierno Nacional ninguna línea de asistencia que le permita afrontar esta situación.

Según el relevamiento realizado por UCIP a pesar de una actividad de venta casi nula el 65,75% de los comerciantes pagó el sueldo de marzo en su totalidad; el 24,65% pagó solamente una parte; el 9,58% no realizó el pago de los sueldos.

A su vez del 100% de los encuestados un 28,7% no tiene empleados.

En cambio con respecto al alquiler del mes de abril el 49,43% decidió no pagarlo; el 16,85% lo hizo solamente en una parte; el 20,22% lo está negociando con el dueño o inmobiliaria; el 13,48% pagó la totalidad.

Cabe destacar que del 100% de la muestra solo el 11,5% confirmó ser propietario.

En relación a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, como es el crédito con una tasa del 24% para las pymes, el 64,4% de los comerciantes encuestados afirmaron no haberlo solicitado; el 18,7% dijo haberlo pedido pero que el banco no lo tenía disponible; el 8,3% está esperando aún que se lo otorguen; al 6,3% se lo negaron; y solamente al 2,1% se lo confirmaron sin inconveniente.

Desde la UCIP explicaron que el porcentaje del 64,6% que no pidió el crédito manifestó varias causas por las que no lo hizo entre las que se destacan: porque consideran que es una tasa muy alta, teniendo en cuenta que el comercio está cerrado sin facturar; porque no quieren endeudarse; porque la solicitud requiere de muchos requisitos que no reúnen; y porque no saben cómo gestionarlo.

Debido a la desconfianza y al miedo que sienten los comerciantes para asumir un crédito en esta situación, frente a la pregunta de si piensa solicitar algunas de las líneas de asistencia anunciadas por el Gobierno Nacional y/o Provincial para el pago de salarios el 62,5% confirmó que no lo hará.

Ante la apertura del clearing bancario, en total el 70,7% de las empresas dijo no haber podido cubrir todos sus cheques, dejando de manifiesto que solamente el 29,3% sí lo pudo hacer en su totalidad.

Por último, para conocer si los comercios de Mar del Plata están adaptados para realizar venta online se les consultó si antes del DNU tenían ese sistema de venta activo. El 64,6% dijo que no cuenta con una plataforma ni sistema de ecommerce; mientras que solamente el 35,4% ya lo tenían habilitado como otro canal de venta. De este último porcentaje el 75% contestó que a pesar de estar preparados, sus ventas con respecto al mismo periodo del año pasado no registraron aumento a raíz de esta situación.