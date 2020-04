Desesperante situación atraviesa fotógrafo marplatense y otros 160 argentinos varados en Niza, Francia

Ante la situación de emergencia sanitaria que se encuentran atravesando muchos lugares del mundo por el avance del COVID-19, un fotógrafo marplatense, Martín Santamaría, dialogó con “el Retrato…” y explicó la situación que se encuentra viviendo, al haber quedado varado junto a otros 160 argentinos en Francia. A su vez, acusó a la Embajada Argentina en aquél país de no brindarles respuestas a los pedidos de repatriación.

Martín Santamaría es un fotografío marplatense que se encuentra viviendo en Francia desde hace un año aproximadamente, específicamente en la localidad de Niza, luego de obtener una visa de trabajo. “A partir de la pandemia nos empezamos a contactar con otros argentinos, ya que la Embajada nos daba la espalda y no otorgaba soluciones a lo que se le pedía”, apuntó el marplatense en diálogo con “el Retrato…”

“Se está viviendo una situación angustiosa. Dentro de este grupo que comenzamos siendo alrededor de 35 personas hoy somos 160 personas aproximadamente. Hay muchos turistas, otros que están con visa de trabajo y otros con una beca que justamente en marzo se les vencía, pero a raíz de esta pandemia los vuelos se han cancelado”, sostuvo el joven.

En tal sentido, precisó que “en muchos casos de vuelos cancelados las empresas les sugirieron comprar otro vuelo y en la desesperación esas personas lo han hecho, pero también éstos fueron suspendidos” y añadió que, teniendo en consideración esta falta de respuestas de la embajada argentina en Francia, se encuentran en la búsqueda de ayuda solidaria, ya que “hoy todos se están bancando con sus fondos y muchos ya no tienen ahorros para seguir manteniéndose”.

Asimismo, detalló que dentro del grupo de 160 personas que se encuentran en Francia hay gente de diferentes edades y con distintas patologías que los convierte en pacientes de riesgo frente al COVID-19. “Hay gente que supera los 80 años, familias que tienen chicos, muchos que necesitan medicamentos, pacientes oncológicos, etcétera”, describió a la vez que aclaró que su situación personal no es de riesgo.

“Queremos que el Estado nos brinde una respuesta, principalmente para estos casos de riesgo que más nos preocupan. El pedido de ayuda pasa más que nada por ellos”, indicó. En relación a ello, remarcó que, pese a la falta de respuestas por parte de la Embajada, igualmente le proporcionan información actualizada y constante a dicho organismo sobre la situación personal de cada uno de estos argentinos, en la cual se detalla si los mismos tienen cobertura social, si cuentan con alojamiento o lugar donde quedarse, etcétera.

Martín Santamaria tenía pasaje de vuelta a Argentina para el 4 de mayo, ya que su visa de trabajo finaliza en dicho momento, pero en los últimos días recibió un comunicado de la aerolínea en el cual le informaban que “había grandes probabilidades” que su vuelo sea cancelado. “Conozco muchas personas que tienen pasaje para esa fecha y ya lo tienen suspendido”, aclaró.

Independientemente de ello, el fotógrafo dijo que no puede generar ingresos desde el 17 de marzo, la fecha en la cual el gobierno de Emmanuel Macron decidió el inicio de la cuarentena obligatoria para tratar de frenar el avance del coronavirus. “No puedo desarrollar ningún tipo de actividad en este momento. Estoy cumpliendo la cuarentena como corresponde y tratando de tomar los recaudos necesarios para no estar afectado”, afirmó.

Francia ya superó las 17 mil muertes por Covid-19 y tiene hospitalizadas a 31779 personas por la enfermedad. De las 17167 muertes registradas desde el 1 de marzo, 10643 se produjeron en hospitales, de ellas 514 en las últimas 24 horas, y las otras 6524 en residencias de ancianos y centros de dependencia, de las que el Ejecutivo va recibiendo los datos de forma paulatina.

“Los números de Francia en cuanto a contagios son realmente altos y por eso sostenemos que quienes no tienen la posibilidad de estar en un lugar contenidos para cumplir la cuarentena están en situación de mayor riesgo”, señaló el marplatense.

Por último, Santamaría expresó: “Nos encontramos en algún punto limitados porque no podemos organizar los vuelos que corresponden y así, poder ser repatriados. No pedimos que nos otorguen los aéreos sino que nos den los permisos para que se puedan efectivizar los mismos. Tenemos la esperanza de ser escuchados y que aunque sea los casos de mayor prioridad puedan ser atendidos” y respecto a su caso en particular aclaró: “Mientras tengamos un techo y la posibilidad de seguir alimentándonos se esperará para ver cuáles son los pasos a seguir. Si tenemos que estar ilegalmente en este país es algo que nos excede”.