Ariel Ciano: “Los bancos tienen el deber de apoyar a las PYMES”

Tras conocerse la noticia que afirma que desde las entidades bancarias se les niegan créditos a las PYMES, el concejal del Frente Renovador Ariel Ciano expresó la necesidad de “acompañar a las pequeñas y medianas empresas hoy más que nunca, porque son a los más frágiles a quienes debemos sostener en tiempos como éstos, algo que expresó tanto el presidente Fernández como el titular del BICE, De Mendiguren, cuya entidad cumple un rol clave como es el de garante ante los bancos”.Sin embargo, desde el Estado señalan que llegan quejas por demoras, “algo que resulta totalmente incomprensible dada la emergencia y lo imperioso que implica tener respuestas”, agregó Ciano.

“En este contexto, no cabe duda que son los bancos quienes deben comprender la situación y obrar en consecuencia; más aún si se cuenta con el respaldo del BICE, lo que debiera agilizar los trámites y no trabarlos“, enfatizó Ariel Ciano quien desde su banca en todo momento también hizo una clara defensa de las PYMES y lo que éstas significan para la ciudad y la región. “Con gran parte de la economía parada, la mayoría de quienes solicitan un crédito hoy lo hacen para pagar sueldos, porque lo principal es el cuidado de las personas tanto en la salud como en el resguardo de sus fuentes laborales”, dijo.

Por otra parte, Ciano remarcó la importancia de mostrarse unidos ante la pandemia. “Sabemos que para muchos es muy difícil hacer cuarentena si no se cuenta con los recursos o el espacio necesario. Pero es fundamental cumplir con lo que nos indican las autoridades competentes durante el tiempo que sea necesario. No debemos relajarnos porque esto puede complicarse en cualquier momento“, señaló el concejal.

A su vez, destacó tanto el apoyo que desde el Concejo Deliberante se le brinda al intendente facilitándole las herramientas necesarias de gobierno, como el trabajo conjunto entre la nación y el municipio en la obra del hospital modular, gesto que también se refleja en la reciente visita de la directora del PAMI Luana Volnovich y la ministra de Desarrollo Social de la provincia Fernanda Raverta, junto al jefe comunal.