Tatiana, un ejemplo de superación en este tiempo de cuarentena mas allá del Síndrome de Down

¿Qué tenemos que aprender de los que más saben? ¿Y quién es el que más sabe en un mundo en el que lo único que parece reinar es la incertidumbre? ¿Cuántas respuestas tienen los que pensamos más desprotegidos, o menos fuertes según nuestra mirada? Muchas. En esta nota, Tatiana nos enseña de rutinas, cuidados, y esperanza.

Tatiana García tiene 31 años. Vive en Necochea junto a sus padres, Lucinio y Rosana. En sus ratos libres, se encarga de mandar videos para el autocuidado personal a todos sus familiares y amigos. En ellos despliega todos los conocimientos que considera importantes a la hora de preservarnos: el lavado de manos, la limpieza, y el uso de barbijos.

Tatiana no se queja. No pregunta cuando termina la cuarentena. No cuestiona cómo ni porqué. No habla de economía ni de todo lo que dicen que puede pasar. Ella, simplemente, organizó su realidad. Y en video llamada para “El Retrato…”, nos explica cómo lo logró: “Me levanto, desayuno, voy al baño, hago mi cama, barro mi habitación, y paso alcohol en mi pieza. Limpio la mesita de luz y los vidrios y cuando termino, uso el celular o la Tablet. Después almuerzo, le recuerdo a mi papá que tome sus remedios, ordeno mi ropa. A veces canto karaoke y hago gimnasia con mamá. Veo la tele y después a las cuatro y media juego a la computadora hasta la hora de cenar. Después me baño y me voy a dormir”.

Habla lento porque sabe que es una entrevista y se esfuerza por dejar claro cada uno de sus conceptos. Por eso, antes de responder qué es para ella el coronavirus, piensa unos minutos. Después contesta: “Es un virus que se mete por la boca y los ojos, después entra en el cuerpo, y va a los pulmones. No te podes tocar ni ojos, ni boca, ni nariz. Hay que lavarse bien las manos con jabón y con gel. Hay que andar con barbijo porque es un virus. Si te acercas a una persona y le hablas, el bicho puede estar en tu boca o en la del otro y chau, te contagias.”

No se suma a la ola de depresiones que aumentan mientras pasan los días. No dice que antes era mejor ni que extraña su libertad. Nada de eso. Su secreto pasa por haber organizado su mundo, dándole un nuevo sentido. Adaptándolo a los cambios que se producen. Ni siquiera cuestiona porqué. A ella le dijeron que hay que lavarse las manos porque con eso se evita el contagio y a eso se dedica: a tratar de que todos lo hagan.

Y no es que su mundo no ha cambiado. Claro que cambió.

Un Taller Protegido es un emprendimiento productivo que nuclea personas con discapacidad. En esos espacios, se emplean aproximadamente 6300 trabajadores. Tatiana se desempeña en el Taller Protegido “Todo por Ellos”, de Necochea, donde se brindan servicios de packaging y finishing. La pandemia provocó que todos dejaran de ir a trabajar y, al no tener fondos, no saben si podrán cumplir sus obligaciones institucionales.

Por eso, están pidiendo ser escuchados. Tatiana lo expresa así: “Trabajo en un taller pero no se trabaja por el virus. Mis compañeros no trabajan y le estamos pidiendo al presidente que nos ayude. Porque si no nos ayuda, lo cierran al taller. Yo sé que el presidente nos tiene que ayudar para no cerrar y seguir funcionando. Mis amigos también trabajan todos ahí. Necesitamos que nos escuchen”

Confía. Le gusta trabajar. Encontrarse con sus amigos. Aunque dice que un poco extraña: “Extraño a mis compañeros de trabajo. No pueden venir a casa tampoco los fines de semana. Yo quiero salir a comer con ellos, pero cuando pase todo lo del coronavirus. Ahora no se puede”. Y se queda pensativa, mirando a la cámara.

Después, como quien ha abierto su corazón, decide que es mejor volver al tema de la pandemia. Y ante la pregunta de si desea agregar algo, se pone seria, mira hacia adelante y afirma: “Por favor lávense las manos con jabón, gel, y usen barbijo. Y al presidente, le pediría que ayude a mi taller y al hogar. Muchas gracias.”

Después, saludó con la mano, desconectó la video llamada y se fue a continuar con sus actividades.

Era la hora de cantar Karaoke.