Portillo: “Me preocupa que ni laCorte ni el gobierno tomen a la justicia como un servicio esencial”

Ante la inminente declaración de la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio anunciado por el Presidente de la Nación, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata manifestó su preocupación sobre el funcionamiento del servicio de justicia, atento no considerarse a la misma como “un servicio esencial” ni por parte del gobierno nacional ni por la Suprema Corte de Justicia. “Hoy tenemos una justicia en Mar del Plata y la provincia totalmente detenida”, reconoció el titular de dicha entidad a “el Retrato…”

En tal sentido, el presidente del colegio de abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo, dialogó con “el Retrato…” y se refirió a la última resolución del gobierno nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en tanto se resolvió continuar con la cuarenta obligatoria. “No tomamos muy bien esto, porque consideramos al servicio de justicia como esencial. Ni el gobierno ni la Corte lo están tomando hoy por hoy de esta forma”, sostuvo.

“Comprendemos la cuestión de salud que hay, que es el primer derecho que hay que preservar y cuidar, pero todavía no entendemos cómo el gobierno y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no toman la justicia como algo esencial”, indicó a la vez que subrayó: “Hoy tenemos una justicia en Mar del Plata y la provincia totalmente detenida”.

Asimismo, describió que “si bien dicen que solo funciona para cuestiones urgentes la justicia, urgente son todas las cuestiones para los justiciables y la realidad es que muy pocos funcionarios están en sus puestos de trabajo y menos aún los empleados”.

“La Corte ha impuesto hace dos años un dispositivo tecnológico para darle mayor celeridad a los procesos y no recargar de papel los edificios de tribunales o expedientes, el cual se puede usar de cualquier computadora para mandar los escritos electrónicamente sin tener que ir a tribunales”, expresó a la vez que cuestionó que “parece que eso no les da resultado a ellos, porque no pueden hacer lo mismo”.

En función de ello, precisó que “se escudan en cuestiones gravísimas como ésta que está pasando para no ir a trabajar y cumplir su tarea” y añadió: “Mientras nosotros estamos bregando, luchando y presionando para que el servicio de justicia comience a trabajar como se debe, ya que los abogados tenemos que darle respuestas a nuestros clientes, que son los ciudadanos”.

“Está resultando imposible manejar las respuestas a los clientes, es difícil explicarles por qué no pueden cobrar una cuota de alimentos o un juicio laboral, lo cual pasa porque no hay justicia”, consideró a la vez que remarcó que le llama la atención que ni el gobierno ni la Suprema Corte considere a la justicia “como un servicio esencial, máxime teniendo en cuenta que es una de las tres patas del poder de un estado”.

A su vez, Portillo reiteró que “no se puede entender cómo un supermercado o una gomeria puede atender en forma ordenada a los clientes y cómo los juzgados no pueden generar los medios para que se proceda en igual sentido”.

En ese marco, el referente del Colegio de Abogados de Mar del Plata comentó que en reiteradas oportunidades han manifestado su postura ante los diferentes estamentos, pero que hasta el momento no han obtenido respuestas satisfactorias en tal sentido. “Hemos recibido respuestas evasivas o ambiguas únicamente”, reconoció.

“Hoy se reunió el gremio, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio Superior del Colegio de Abogados y prometieron que para este martes iban a darnos una respuesta coherente y real a las necesidades que tiene la ciudadanía”, adelantó.

Por último, Portillo hizo hincapié en el funcionamiento del sistema de notificaciones y prestaciones electrónicas que existe en el ámbito judicial. “Esta imposición de trabajo remoto fue hecha por la Corte incluso. Nos impuso esa forma de trabajo y ahora dicen que no les sirve”, cuestionó a la vez que consideró que hay que “sentarse y ver cómo se resuelve el tema, no se pueden amparar en eso”.

“Si se atiende de a una persona, si concurren dos o tres empleados más, se conservan las distancias o bajo custodia policial se podría continuar trabajando normalmente. Se está dejando a la gente esperando que todo esto se resuelva algún día, cuando éstos necesitan respuestas más que nunca y ver que la justicia realmente está trabajando”, sostuvo.

En ese contexto, concluyó que “no hay que escudarse en cuestiones que se pueden corregir o salvar. Hay que poner todas las ganas y toda la seriedad para que esto comience a funcionar, porque no se trata de tener los elementos electrónicos o no. Hay que resolverlo de alguna forma y empezar a trabajar de a poco, sin cortar la actividad judicial, porque es una locura” y añadió: “Hay que readecuar la forma de trabajo a esta nueva realidad y a todos los abogados que están en el foro”.