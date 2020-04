Ediles del FpV plantean la necesidad de articular el sistema sanitario

Ediles que integran el Frente de Todos en el Concejo Deliberante se reunieron con el intendente municipal, Guillermo Montenegro, para realizar un balance de lo actuado en el marco del Covid-19 y coordinar acciones para los próximos días.

“Este encuentro fue necesario para poder articular y mejorar el funcionamiento de todos los dispositivos que actúan para combatir el coronavirus”, sostuvo el presidente de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez. “El viernes pasado nuestro bloque se juntó con los directores de los hospitales Regional y Materno Infantil, y con los responsables de Zona Sanitaria VIII, Pami y de Ioma. De ese encuentro nos fuimos con dudas en relación a la coordinación que el Municipio debería tener con los efectores de salud de provincia y nación. Por eso surgió la necesidad de reunirnos con Montenegro.”

El nuevo protocolo publicado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires establece que los casos confirmados que no requieran atención médica hospitalaria deberán seguir su tratamiento en sus casas o, si las condiciones de los hogares no lo permiten, en centros de aislamiento. “En esta etapa será clave el rol que desempeñe el municipio para el seguimiento de cada uno de los casos. Tenemos en claro que varios sindicatos ofrecieron sus hoteles y le pedimos precisiones sobre el funcionamiento de los mismos, ya que creemos que esa articulación con el resto de los dispositivos de salud ya tendría que estar funcionando”, explicó Gutiérrez.

Otro tema que le plantearon desde el Frente de Todos a Montenegro fue el destino de las donaciones recibidas por el Municipio: “Entendemos que muchas de las donaciones de las empresas y los particulares deberían llegar a los hospitales y al personal de salud que allí trabaja, pero eso hoy no está sucediendo. Cuando uno dona no distingue si es para un dispositivo municipal o provincial, simplemente quiere colaborar. Lógicamente, la Municipalidad recibe esas donaciones y el destino de las mismas es una de las grandes preocupaciones de los encargados de los dispositivos de salud”.

De la reunión participaron los concejales del Frente de Todos: Marcos Gutiérrez, Marina Santoro, Virginia Sívori, Verónica Lagos, Vito Amalfitano, Sol de la Torre, Roberto Gandolfi y María José Sánchez; y el concejal del Frente Renovador, Ariel Ciano.

Finalmente, Gutiérrez sostuvo que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio está dando buenos resultados y sabemos que, a pesar de las dificultades, se está respetando con mucho esfuerzo. Por eso creemos que los estados tienen que actuar con responsabilidad y de forma coordinada. En las próximas semanas, se vendrá el pico de casos y tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles. Es importante que todos los dispositivos trabajen en sintonía porque, como dice el presidente Alberto Fernández, al virus le ganamos entre todos y todas”.