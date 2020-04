UCIP presentó al Municipio proyectos para ampliar actividades y así poder pagarle al personal

Con motivo de la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 26 de abril, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCP) de Mar del Plata presentó al secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon, Fernando Muro, dos notas solicitando que se incluyan dentro de las excepciones actividades comerciales, productivas e industriales.

Con respecto a las actividades comerciales se pidió que se considere la posibilidad de que el local que realiza venta a través de comercio electrónico u otro medio no presencial y requieran dirigirse hasta su comercio y/o depósito con el fin de realizar el empaquetado y despachar las ventas sean contemplados dentro de la ampliación de actividades y servicios exceptuados.

Desde la UCIP explicaron “muchas empresas mediante teletrabajo o e-commerce empezaron a recibir pedidos pero no están en condiciones para realizar la entrega ya que no cuentan con personal autorizado para el empaque. Si bien hay empresas que podrían entregar por medios propios y otros por medio de servicios autorizados por el DNU el nudo del problema se genera en esa parte del proceso de la venta, porque al estar dentro de los rubros excluidos, no pueden abrir los establecimientos ni contar con el permiso para circulación”.

Es importante destacar que el pedido fue acompañado por un protocolo de entrega segura a domicilio que deberán cumplir todos los comercios. El mismo tiene medidas como refuerzo de limpieza; capacitación del personal; entrega de material de higiene; aplicar nuevas estrategias de turnos de trabajo para evitar la aglomeración; desinfección periódica del vehículo que realizará el delivery; y optimizar el proceso de entrega para que evitar el total contacto con el cliente.

Por otro lado resaltaron desde la entidad “esto permitiría a los comercios que opten por esta modalidad, cumpliendo con los protocolos, obtener un mínimo de ingreso que permita cumplir con las obligaciones: principalmente el pago al personal”. Además agregaron, “así se evita la competencia desleal que se está dando con aquellos hipermercados, que funcionando por su rubro alimenticio venden productos de rubros no excluidos como ropa, zapatos, bazar, etc; y la compra local que se está realizando a comercios ubicados en CABA, por contar con una estructura desarrollada previa, que generan perdida de ventas actuales y futuras del comercio marplatense”.

Pedido de ampliación de permiso a las industrias locales

La UCIP presentó además a las autoridades una nota solicitando la ampliación de los permisos de circulación a las industrias locales considerando que el freno de la actividad industrial, no solo representa un perjuicio económico para las industrias, y un riesgo para el mantenimiento de las fuentes laborales, sino también la interrupción de un eslabón fundamental de la cadena productiva que a largo plazo puede producir desabastecimiento o aumento de precios en algunos rubros.

A través de una nota remarca que “por ello, en busca de la protección de la salud de la población, y conscientes de que muchas pymes necesitan retomar algunas actividades, para poder afrontar los pagos de sueldos de sus empleados, y no quedar definitivamente dañadas”

Es en este marco que desde la UCIP se propuso que “la actividad pueda reanudar sus tareas cumpliendo obligatoriamente protocolos que contemplen en primer lugar hacer una evaluación de actividades críticas para el desarrollo mínimo de tareas; determinar aquellas susceptibles de gestionarse por teletrabajo y facilitar los medios para que puedan hacerlo de esa manera; establecer el mínimo indispensable de personal que deberá circular hacia la empresa; y tomar medidas preventivas de higiene y salud, llevando un control estricto en su personal.

Para ambos casos presentados se adjuntaron protocolos desarrollados por entidades nacionales y provinciales como es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires.