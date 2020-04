Supermercadistas chinos preocupados por el aumento de los precios y la falta de abastecimiento

Ante la falta de abastecimiento de muchos productos que se encuentran sufriendo muchos supermercados de origen asiático en Capital Federal, Paula Urciuoli, abogada de varios establecimientos de la comunidad china en Mar del Plata, en dialogo con “el Retrato…” descartó que dichas empresas locales estén sufriendo esa problemática, aunque advirtió que existe un problema de incremento de precios en algunos productos, lo cual tiene que ver con la compra a mayoristas. Frente a ello, adelantó que se encuentran haciendo un relevamiento a los efectos de poder presentarlo en los próximos días a las autoridades que corresponda intervenir.

“Los supermercados de origen asiático están haciendo horario reducido como todos los comercios del rubro. Están tomando muchas precauciones y en cada uno de ellos se provee de alcohol incluso”, resaltó la abogada Paula Urciuoli en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, descartó que los supermercados de origen asiático estén sufriendo problemas de abastecimiento en Mar del Plata. “He escuchado que eso sucede en Buenos Aires, pero no es lo que está pasando en la ciudad, aunque sí hay un problema lógico de entrega y de precios que estamos tratando de dilucidar, que tiene que ver más con proveedores y mayoristas, ya que les está llegando la mercadería con precios ostensiblemente más altos”, indicó.

“Estamos tratando de hacer una recopilación de todos los precios actualizados para poder presentarlos a las autoridades”, precisó al mismo tiempo que reconoció que también existen algunas mercaderías que están cuantificadas como es el caso del alcohol, es decir, que se pueden llevar determinada cantidad de productos por persona.

Asimismo, detalló que “el problema de los precios se da en ciertos productos y esto tiene que ver un poco con el oportunismo empresarial, porque hoy los precios tendrían que estar en el mismo nivel que estaban en marzo, antes del coronavirus” y apuntó que “entre marzo y abril se registró un incremento de no menos del 20% en la mayoría de los productos”.

Por otra parte, hizo hincapié en el producto de azúcar puntualmente que registró un notable incremento en el último tiempo. “La azúcar no tenía precio desde hace un tiempo y aparece ahora como muy alto, pero la realidad es que hacía meses no se podía adquirir. No había stock ni precios de la industria azucarera, distribuidores, etcétera”, detalló y agregó que “lo presentan como un aumento, pero se sabía que cuando se presente el precio iba a tener un valor que no iba a tener relación con lo que se estaba vendiendo, que era lo que quedaba”.

Si bien, en Mar del Plata existen 129 supermercados pertenecientes a la comunidad asiática la representante legal de la mayoría de ellos expresó que la situación de cada uno de ellos es diferente, lo cual depende de dónde adquieren sus mercaderías. “No todos compran en el mismo lugar. Muchos supermercadistas compran en forma directa a empresa y hay otros que tienen la compra mayorista como la habitual, los cuales son los más afectados por los precios”, precisó.

En ese contexto, la abogada adelantó que se encuentran realizando un relevamiento a los efectos de confeccionar un listado con los productos o mercaderías que presentan un notable aumento en el último tiempo. “La idea es llevar ese relevamiento a la Secretaría de Comercio, al Municipio, a Desarrollo Productivo o hablar con Asociación de Consumidores a fin de colaborar y que esto se esclarezca para que no resulten perjudicados los comercios pequeños, que son quienes en realidad sufren los aumentos y los tienen que trasladar al consumidor”, señaló.

“Queremos esclarecer tanto para los comercios como para los consumidores qué es lo que está pasando. No hay sintonía de precios en ningún lado y las diferencias son muy grandes. Depende donde estés comparando como comercio vas a tener un precio u otro”, remarcó a la vez que remarcó que “no tendría que existir esa diferencia abismal que hay”.