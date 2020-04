Profesoras de Educación Especial brindan asesoramiento pedagógico gratuito en esta cuarentena

“La educación no es una cuestión de fe. Es un derecho” quien habla es una, pero es lo mismo hablar con cualquiera de las cinco. Saben lo que dicen, saben lo que puede dar cada una de ellas y se nota que se conocen desde lo profesional, que se admiran desde lo personal. Y viceversa. En teleconferencia con “el Retrato…”, estas profesoras de educación especial, levantan la voz para hablar de educación, inclusión y del rol de la maestra de apoyo.

Las detuvo la cuarentena cuando tenían casi todo armado: Un espacio físico donde poder dar charlas, una página de facebook con contenido propio, un par de seminarios con disertantes cerrados, folletería, recorridos por las Obras Sociales y Prepagas, un proyector recién comprado, varios talleres en marcha y muchísima ilusión. Saben que es un momento muy duro para las personas que se desempeñan como acompañantes externos. Saben que es probable que muchas de ellas no puedan enfrentar los desafíos de los próximos meses por la cadena de pagos deteriorada.

Pero no se detienen. Creen que todo va a pasar. Que va a ser duro. Pero que va a pasar y como una forma de sumarse para poder superar esta cuarentena “hoy si alguien necesita asesoramiento pedagógico en este tiempos , contactanos y con gusto lo haremos. Es nuestro aporte a la situación” indicaron al final de la charla

“Somos docentes. Eso es lo que nos define”, dice Carolina Alemán, y agrega: “Nosotras amamos nuestra profesión. Pero no es sencillo entrar a la docencia, y menos al principio donde la demanda es poca y las expectativas son altas. Algunas de nosotras no somos tan jóvenes y podemos titularizar en provincia solo hasta los 55 años”.

“Lo de no tan jóvenes no sé por quién lo dirá”, dice Mónica Lence: “Yo solo tengo 47 años”. Ellas ríen y la charla se distiende: “Pero es verdad, nos recibimos en el 2019 y entrar a la docencia en el ámbito provincial requiere de muchas situaciones que nos exceden: Sumar puntos para poder tomar cargo es todo un tema que mejor no tocar y en el ámbito municipal no hay modalidad especial. Las maestras de apoyo a la inclusión que acompañan a los chicos a las escuelas, son de provincia y nuestro rol está desdibujado en el ámbito local. Por un lado, tenemos una reglamentación provincial que fomenta la inclusión, pero en la práctica, tenemos docentes que no están preparados para trabajar con la diversidad. Sin docentes preparadas para trabajar así, la inclusión pasa de ser un derecho a una cuestión de fe.”

“Y la educación no es una cuestión de fe”, quien habla es Sonia Silva que además, es abogada. “Nosotras tenemos muy claro el artículo 24 de la Convención Internacional de las Personas con discapacidad y esa es nuestra lucha. Y de tanto buscarle la vuelta comenzamos a recorrer un camino que es un poco duro, pero nos parece que es el correcto. Nos dimos cuenta que nuestra profesión, tenía una pequeña rendija que no ha sido explorada a fondo y es la de trabajar como docentes, pero dependiendo del área de salud, como maestras de apoyo”.

PROFES. Fotografía tomada el día que recibieron el diplomas y comenzaron a gestar este proyecto educativo.

“Maestra de apoyo es el nombre con el que las Obras Sociales nomenclan nuestras prestaciones.”, dice Selva Yanni, la cuarta en tomar la palabra en este grupo virtual: “Nosotras podemos acompañar a los estudiantes a las escuelas, como maestras de apoyo y los alcances del rol se establecen entre directivos, padres y obra social, según cada caso en particular. Podemos trabajar tanto en las escuelas, como en consultorio particular o a domicilio. Casi siempre con estudiantes que posean CUD. Es un trabajo hermoso”

“Y gratificante”, agrega Verónica Fernández, quien además es Acompañante Terapéutica: “Nosotras amamos hacer esto. Hemos transitado nuestra formación de manera muy completa, nos conocemos mucho y nos respetamos. Por eso sabemos que este camino de trabajar el rol de maestras de apoyo es un poco más difícil que otros, pero también pensamos que puede abrir camino a otras profesionales como nosotras. Sin ir más lejos, no solo somos nosotras cinco. Tenemos más compañeras que por cuestiones de tiempo no pueden dedicarle tanto espacio a este tema, pero que nos apoyan. Y estamos abiertas a que seamos muchas más. La idea es que las maestras de apoyo comencemos a ser tenidas en cuenta para garantizar el derecho a la educación. Y obviamente, a la inclusión.”

“Tenemos una página en Facebook, dice Carolina, que se llama Nuevos Aires, Servicios de Atención Educativa, desde donde estamos pensando acciones para llevar adelante todas estas cuestiones: Capacitaciones a docentes de nivel, a escuelas, talleres para padres”. Y Mónica agrega: “También a profesionales y mutuales, para que nos tengan en cuenta a la hora de trabajar con estudiantes diversos. Conocemos el sistema educativo, conocemos los derechos, sabemos cómo hacerlo”.

Sonia agrega: “Nosotras nos paramos en la funcionalidad. Desde ahí elaboramos los posibles caminos de aprendizaje”. Y Verónica completa: “Con la inmensa suerte de tenernos como equipo, de contar con las otras en todo momento. No paramos nunca”. Y todas ríen. Porque saben lo que quieren. Y Selva lo resume: “Le ponemos el cuerpo y el corazón porque amamos nuestro trabajo. Cuando vos sentís que se establece un puente entre la otra persona y vos, y te comunicás, y avanzas, te puedo asegurar que sentís que vale la pena. Que la vida vale la pena.”

Finalmente remarcaron que como una manera de sumarse para poder superar esta cuarentena “hoy si alguien necesita asesoramiento pedagógico en este tiempo , contactanos y con gusto lo haremos. Es nuestro aporte a la situación”, pudiéndo escribrir al Facebook que se llama Nuevos Aires, Servicios de Atención Educativa, o bien llamando al 223 572 4455.