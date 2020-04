Exponencial crecimiento del mercado de las verduras y el avance del servicio de delibery

“Hoy la fruta ha pasado a un segundo plano y lo que se vende , por una cuestión que la gente está en casa y busca productores esenciales, son la papa, el zapallo entre otros. Hoy todos están cocinando” señaló en diálogo con “el Retrato…”, el empresario Mario Baldino, titular de la firma “De Fruta Madre!!!

Al referirse al aumento de los precios y si esto nacía en los propios productores o eran los mercados que manejan el tema, indicó que “Lo que ha sucedido no es casualidad. Si nos remontamos a la historia del rubro estamos en una fecha de quiebre. Lo local está terminando y hay mucha menos gente que trabaja porque se van a sus provincias o países y hay cosas que empiezan a faltar y empiezan a subir”. Reconoció que “también hay algo de especulación porque al no haber mercadería las cosas aumentan. Está es una economía sana porque cuando hay demasiada mercadería y si no hay demanda el producto baja. Sobre todo cuando mejor calidad tiene. Hoy está faltando y por ahí no es la mejor calidad o hay que tratar de conseguirla y no es fácil”.

En relación a los productos que más se encarecieron ejemplificó con “la naranja que hace unos años el cajón de 15 kilos valía 200…300 pesos. Luego vino la enfermedad de la mosca y la fruta adentro está echada a perder. Ese es un artículo de los que más faltó. Pero todo lo que es cosecha 2019 ya está guardada en frío y empieza a tener valor agregado. Y una fruta que ya casi no tenía valor termina ganando de la mano del que compró y guardo. El que fue visionario. La realidad es que no valía y ahora está valiendo”

Respecto a lo demás valores los calificó como “variación de días del mercado. Hay gente que compra los viernes para vender el fin de semana y los lunes se quedan sin nada y el mercado se abarrota de compradores. Mucha demanda y por ahí los lunes algunas cosas suben, el miércoles bajan un poco. Pero eso es normal”.

– El transporte hoy encarece el precio?

– El costo del transporte hace ya cinco años o más, ha aumentado muchísimo. De 10 pesos el bulto a 150 pesos. La inflación ha hecho que por combustible, sueldo del chófer, se haya encarecido muchísimo.

– En esta última etapa, los productores frutihortícolas afirman que a ellos no les compran ni los dejan entrar al mercado…

– Seguramente hay excepciones. Pero Mar del Plata tiene tres mercados. El productor que quiera ingresar mercadería, tiene que hacerlo según las condiciones de cada mercado. Comprar fuera del mercado no es legal. Se hace, pero no es legal. Los productos que salen de las quintas tienen que hacerlo con una trazabilidad. Porque hay que conocer el producto en cuanto a la fumigación, por ejemplo. Hay toda una cadena que respetar”.

Consultado si esto significaba que los mercados son el seguro de salud para quienes consumen sus productos, Baldini remarcó que “las autoridades están permanentemente controlando. Si sale todo legal desde las quintas, el producto que yo compro tiene las normas legales. Pero si compro en una quinta para ahorrarme unos pesos, es ilegal. Ojalá se pudiera ir a comprar a quintas y que estén todas declaradas y para eso se necesita un ingeniero agrónomo en cada quinta. Saber cuándo se fumigó, los productos que hayan utilizado”

Finalmente Baldino invitó a quienes deseen hacerse de sus productos, el comercio se encuentra abierto en Rodríguez Peña ( esquina Tucumán) de 8 a 19. Los domingos de 8 a 13 y en condiciones normales de 8 a 21”para finalmente enfatizar que “haciendo servicio de delivery para evitar que el consumidor se mueva de su hogar y se quede en casa”