Montenegro confirmó que en Mar del Plata no se permitirá realizar actividad física en espacios públicos

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro confirmó que en el marco de la extensión del aislamiento preventivo, social y obligatorio continuará prohibido realizar la actividad física en espacios públicos.

En función de algunas interpretaciones de la reciente extensión del aislamiento preventivo, social y obligatorio decretada por Presidencia de la Nación, el intendente Guillermo Montenegro confirmó que en General Pueyrredon no se permitirá la realización de actividad física en espacios públicos.

Montenegro precisó que “consulté a la secretaria de Salud y resolvimos que por el momento no se podrá regresar a realizar caminatas o a correr, o realizar cualquier tipo de actividad físical en el espacio público”.

“Es muy importante que sigamos cumpliendo la cuarentena y si bien entendemos que es bueno realizar actividad física siempre, este momento de aislamiento implica un esfuerzo de nuestra parte en muchos aspectos, y uno es que no podemos salir a hacer deporte”.

Por último, expresó que “son muchos los cambios en las dinámicas cotidianas, y este es uno de ellos, pero es fundamental que durante las próximas semanas continuemos con el aislamiento para evitar la propagación del virus”.