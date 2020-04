Alberto anunció que el aislamiento obligatorio sigue hasta el 26 de abril y que habrá ciertas flexibilización

“Los gobernadores me plantearon que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas. Bueno veamos los protocolos y la factibilidad que tenga para cumplirse.Las provincias proponen y nosotros vemos si lo ponemos en marcha. La decisión es del gobierno nacional. Lo que no quiero es volver para atrás. Lo iremos viendo con los infectólogos. Ver qué resguardos tienen las provincias para que no entren nadie y los infecten”, manifestó el Presidente.