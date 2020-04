Los productos de mar de Marechiare, continúan siendo los elegidos en este fin de Semana Santa

“Estacionalmente es una época de ventas altas y por razón de la pandemia, muchos alimentos no perecederos están altamente demandados” dijo en diálogo con “el Retrato…” el encargado general de la empresa Marechiare S.A., Emiliano Rosso, para acotar que “entre los dos hechos, Semana Santa y pandemia, las ventas se han complicado, tanto en fábrica como en la demanda en el resto del país; pero merced al esfuerzo de la firma como de los trabajadores, estamos cumpliendo con satisfactoriamente con todos”

Rosso remarcó, en relación a las ventas en Mar del Plata que “hemos tenido una respuesta muy importante, sobre todo en esta última semana. Nos debimos acostumbrar primero al ritmo de las primeras semanas por la pandemia , y está última a ciertas restricciones, pero en general ha sido muy buena, ya que encontramos la manera de cumplir con las normas y dar satisfacción a la demanda”

En relación a los productos de mar que comercializan indicó que “son todos enlatados , que pescamos nosotros, con Grupo Veraz integrado en la cadena de valor de la industria pesquera y naval, porque el Astillero Contessi es nuestra casa madre”, señalando que dentro de los que más salida tienen “está la caballa, que se consume a nivel nacional, y a nivel local, el atún”

Al referirse al transporte de su materia prima en estos momentos de restricciones, reconoció que “Se complicó un poco”.

“Más allá de las limitaciones para circular, el tema es que a veces se va con un alimento y al no estar trabajando todos, no vuelven los camiones con mercadería. Esto complica por los costos del camión que limita algunas zonas del país, por ejemplo, alguna empresa que trae alimentos para Buenos Aires. Por eso hay que agudizar el ingenio y encontrar un camión para llenar a la vuelta y que no se disparen los precios”.

Más adelante afirmó que “el parate claramente nos frenó mucho. Es más, afectó al trabajo de industria y de calle de todo el puerto. Nosotros al tener el frigorífico nos permitió que tuviéramos materia prima de caballa; pero quién no pudo hacer eso, está completamente limitado”.

Finalmente hizo saber que Marechiare tiene su local en Edison 531 , y que este sábado atenderán de 9 a 13, “para luego, en esta etapa de cuarentena, de 8 a 14 todos los días”. Por último invitó a los marplatenses a que se acerquen ya que cuenta con promociones “por ejemplo de atún a muy buen precio. Tienen que llegarse hasta nuestro local comercial , ya que si lo prueban van a tener muy buen resultado”

Es de destacar que Marechiare S.A. es una empresa de productos marítimos en conserva que lleva más de veinte años de trabajo ininterrumpido en la ciudad y hoy cuentan con un sistema de ventas y de servicios, no sólo con atención al público en su comercio de Edison 531 y en mercados, sino también a través de página web y redes sociales, que lamentablemente a raíz de la situación provocada por la pandemia esto último está paralizado y solo se comercializa en su local del Puerto.