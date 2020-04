Laura Delpir denunció que “hay clínicas pagan solo pagaron el 25% del salario y no entregan los protocolos”

Una tensa situación están viviendo gran parte de los trabajadores de Sanidad , quienes por estos días están cobrando el 25% de los salarios del mes de marzo. Desde ATSA, su titular Laura Delpir en diálogo con “el Retrato…” denunció que algunas clínicas que “tras no tienen insumos , no cumplen protocolos y tampoco los han mandado a las Asociaciones Sindicales atento al DNU que tienen obligatoriamente que hacer”

Delpir no dudó en responsabilizar “a los dueños de las empresas prestatarias de salud por el grave momento que pasan los obreros, ya que no pueden pretender que trabajen, si no tienen para comer” a la vez que le reclamó “al intendente Guillermo Montenegro que visite las instituciones y ver si están realmente las cosas y preguntarle a la gente si se siente desprotegida. Porque no se cumplen los protocolos”.

Se ha denunciado que algunas clínicas, como la del Niño y la Madre solo ha abonado el 25% del salario…esto es tan así?

– Es así. No reciben respuesta. La secretaria gremial llamó y habló con el administrador Romano y le dijo que estaban esperando un crédito. Esto no es verdad porque la Clínica del Niño viene pagando atrasado hace más de cuatro meses. En su momento habíamos hecho un paro y a partir de ahí los médicos habían armado un fondo para el sueldo de los empleados. Eso fue hace cuatro meses, hoy no se sabe qué pasó con ese fondo y empezaron a pagar en dos y tres veces.

– Tienen idea de cuánto pagarían el saldo que queda?

– No hay respuesta. Contestaron que cuando tengan un crédito. Si a eso le sumamos la necesidad que tiene la gente de Sanidad, la angustia cada vez que entramos a trabajar, el resultado es que así no podemos seguir…”

Respecto a la persona afiliada que está afectada de coronavirus luego de contagiarse trabajando en la Clínica Pueyrredón, afirmó que “gracias a Dios está bien, pero nadie está excento. Cómo dije, vivimos luchando contra la muerte, pero en este caso luchamos contra algo invisible. Muy pocas clínicas han puesto los protocolos. Hay que luchar con los directivos para que nos den insumos y se dan el lujo de no dar prácticamente ninguno para protección del personal; y encima de no pagarles el sueldo”.

Al preguntarle si la no entrega en alguno de esos establecimiento de los insumos de protección se debía a su alto costo, Delpir enfatzó ante “el Retrato…”remarcó que “No. No son caros si compran por cantidad. Desde nuestro Sindicato le hemos comprado a los compañeras barbijos, alcohol, máscaras de protección social….imaginen si una empresa no podría hacerlo…”

– Hay alguna otra empresa así?

– La Clínica Avenida. El Hospital Español. Otras no tienen insumos y no cumplen protocolos. No están aleccionando a los profesionales y no están educando al obrero que no es profesional. Porque las mucamas, camilleros, administrativas no tienen el conocimiento preciso . Ante este enemigo, como es el coronavirus, tenemos que tener mayor prevención que en otros casos y no se cumplen los protocolos

-Delpir entiende que “debería ser el propio intendente Guillermo Montenegro y su equipo quienes se pongan al frente del control para que se cumplan los protocolos. Él también es responsable al dejar que los empresarios hagan lo que quieran”

“Está demostrado que a muchos de los empresarios no le importan los trabajadores y queda demostrado con estas actitudes”, acotando que “si bien no podemos salir a la calle, vamos a hacer la denuncia ante el Ministerio de Provincia”

Finalmente se preguntó que podría pasar si los trabajadores ante este cuello de botella al que los están llevando, dejan de ir a cumplir sus funciones, se preguntó “¿Quiénes atenderán a los pacientes?. Tienen que venir a conversar; tienen que ver qué estén las cosas para poder cumplir el protocolo y dodos estemos resguardados”.