Fuertes controles en todo el país para evitar el turismo interno durante la Semana Santa

Para evitar las aglomeraciones durante el feriado de Semana Santa, el Gobierno nacional ordenó a los organismos de seguridad de la Nación y las policías provinciales que refuercen los controles que se vienen haciendo desde el comienzo del aislamiento en los accesos a los puntos turísticos más importantes del país desde hoy este jueves y hasta el domingo de Pascuas.

Solo podrán ingresar a las localidades turísticas los proveedores de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales o quienes tengan motivos de real urgencia para ello.

En Tucumán, el jefe de la Policía provincial, Manuel Bernachi, informó que se realiza un operativo que cierra los accesos a los principales centros turísticos de la provincia: Tafí del Valle, Tafí Viejo, Amaicha del Valle, Colalao del Valle, en el camino a Las Estancias, Yerba Buena, El Cadillal, San Pedro de Colalao, Río Nío y San Andrés, donde solo se permitirá el ingreso a las personas que tengan domicilio en esos lugares.

Según datos oficiales hasta ayer a la noche, se habían arrestado en la provincia casi 3.000 personas y secuestrados más de 850 vehículos por no cumplir con las normas.

En Jujuy, los operativos de control vehicular durante el fin de semana largo serán “los habituales”, aunque sí se prevé cierto “relajo de una parte de la sociedad” que podría generar mayor circulación, dijo a Télam el secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco.

Por su parte, en Santiago del Estero hay controles en todos los accesos provinciales y se reforzó toda la frontera que une Tucumán con Termas de Río Hondo, principal ciudad turística de la provincia y que en Semana Santa suele recibir a gran cantidad de turistas.

En la costa atlántica no quieren que se repitan las filas de autos de marzo, de manera que el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, advirtió ayer mediante un comunicado oficial que serán “inflexibles” con los controles para evitar el arribo de turistas a la ciudad durante Semana Santa.

“No queremos que venga nadie. Vamos a proceder con la Justicia en caso de que alguien llegue a nuestra ciudad”, sostuvo.

También en Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera advirtió que no se permitirán los ingresos de turistas y mencionó que ayer se rechazó el ingreso de dos vehículos por este motivo. Lamentó la situación, ya que la ciudad depende del turismo, pero es prioridad cuidar y mantener el sistema de salud del municipio. En Jujuy, los operativos de control vehicular durante el fin de semana largo serán “los habituales”, aunque sí se prevé cierto “relajo de una parte de la sociedad” que podría generar mayor circulación, dijo a Télam el secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco.Por su parte, en Santiago del Estero hay controles en todos los accesos provinciales y se reforzó toda la frontera que une Tucumán con Termas de Río Hondo, principal ciudad turística de la provincia y que en Semana Santa suele recibir a gran cantidad de turistas.En la costa atlántica no quieren que se repitan las filas de autos de marzo, de manera que el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, advirtió ayer mediante un comunicado oficial que serán “inflexibles” con los controles para evitar el arribo de turistas a la ciudad durante Semana Santa.“No queremos que venga nadie. Vamos a proceder con la Justicia en caso de que alguien llegue a nuestra ciudad”, sostuvo.También en Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera advirtió que no se permitirán los ingresos de turistas y mencionó que ayer se rechazó el ingreso de dos vehículos por este motivo. Lamentó la situación, ya que la ciudad depende del turismo, pero es prioridad cuidar y mantener el sistema de salud del municipio.

En Pinamar, por su parte, aumentaron los controles vehiculares en los accesos al partido formado además por Cariló, Ostende y Valeria del Mar, mientras que los distritos bonaerenses de General Alvarado (Miramar y Otamendi), Necochea y Tandil, también reforzaron los operativos.

En Mendoza, se extendieron hasta el 13 de abril las restricciones de ingreso en ambientes naturales como el Parque Provincial Aconcagua, el Parque Provincial Cordón del Plata, o la Reserva Natural Laguna del Diamante, entre otros.

En este sentido, Sebastián Melchor, el director de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial comentó que “se intensificarán los controles en el marco de la Semana Santa sobre todo para evitar la cacería furtiva de animales silvestres como el quirquincho y la vizcacha”. En Pinamar, por su parte, aumentaron los controles vehiculares en los accesos al partido formado además por Cariló, Ostende y Valeria del Mar, mientras que los distritos bonaerenses de General Alvarado (Miramar y Otamendi), Necochea y Tandil, también reforzaron los operativos.En Mendoza, se extendieron hasta el 13 de abril las restricciones de ingreso en ambientes naturales como el Parque Provincial Aconcagua, el Parque Provincial Cordón del Plata, o la Reserva Natural Laguna del Diamante, entre otros.En este sentido, Sebastián Melchor, el director de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial comentó que “se intensificarán los controles en el marco de la Semana Santa sobre todo para evitar la cacería furtiva de animales silvestres como el quirquincho y la vizcacha”.

En Córdoba, voceros de las fuerzas de seguridad confirmaron a Télam que durante la Semana Santa continuarán y potenciarán “los trabajos de controles sanitarios que se vienen realizando”. En el interior provincial, la Policía Caminera controla las rutas conectoras de los valles turísticos, impidiendo la circulación de personas y vehículos con fines turísticos y recreativos.

En la Patagonia, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, dialogó con Télam y dijo que “es imposible que llegue alguien del norte, quedarían varados en el Río Limay porque no está permitida la entrada sin autorización especial”.

Con respecto al límite sur de la provincia, Genusso detalló que “la Gendarmería del puesto caminero Río Villegas, detiene el ingreso no autorizado”.

En el Bolsón, el intendente Fabián Rudolph dijo a Télam que “los controles de ingreso que realizamos son estrictos y solamente se permite a aquellos que se encuentran ejecutando una actividad esencial”.

En Chubut, por su parte, desde el mes pasado hay retenes en todas las rutas y accesos a las diferentes ciudades y solo se permite el tránsito de camiones para abastecimiento.

Finalmente, en Entre Ríos, informaron fuentes policiales que se mantendrán activos tres puntos de control para verificar el cumplimiento del aislamiento obligatorio con el fin de desalentar el tránsito de personas y autos que no estén comprendidos en las normas de excepción.

Fuente: Télam