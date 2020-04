Argentina: Hubo cinco nuevas muertes y ochenta nuevos casos positivos por coronavirus de un total de 1795

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles que en las últimas 24 horas hubo 80 nuevos casos positivos por coronavirus, elevando el total de infectados en el país a 1795.Durante la jornada también se confirmaron cinco nuevas muertes por COVID-19, por lo que el número de fallecidos por la enfermedad llegó a 65.

Del total de esos casos, 767 (43%) son importados, 618 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 224 (12%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El primer fallecimiento fue comunicado pasada la medianoche, en la provincia de Neuquén, en donde un hombre de 64 años había sido internado días atrás en el Hospital de Zapala por un cuadro respiratorio grave. En la mañana de este miercoles , en la ciudad de Buenos Aires, se produjo el deceso de una persona de 68 años que estaba ingresada en la Clínica Zabala con asistencia respiratoria y un cuadro de hipertensión arterial.

En tanto, sobre el mediodía se informó que falleció una mujer de 61 años que vivía en la provincia de Tucumán: estaba hospitalizada en el Sanatorio 9 de Julio desde el 31 de marzo con una insuficiencia respiratoria y sufrió una falla multiorgánica y un shock séptico.

El reporte oficial número 50, difundido por el Ministerio de Salud, agregó que también se registraron las muertes de una mujer de 82 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y la de un hombre de 71, de la ciudad de Buenos Aires.

De los 80 casos nuevos, 18 son de la ciudad de Buenos Aires, 17 de la provincia de Buenos Aires, 17 de Neuquén, 15 de Chaco, 6 de Mendoza, 2 de Santa Fe, 1 de Córdoba, 1 de La Pampa, 1 de Río Negro y 2 de Tierra del Fuego.

El presidente Alberto Fernández reiteró que la próxima semana continuará vigente la cuarentena total. Además, anunció que el aislamiento será aún más estricto en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. “Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena, vamos a ver algunas actividades puntuales, pero en Buenos Aires y en el Área Metropolitana la cuarentena va a ser más estricta”, indicó el jefe de Estado.

El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó hacer una recomendación para que la gente use barbijo en público, después de evaluar nuevas pruebas sobre los elementos que pueden ayudar a contener la enfermedad. La OMS sostuvo que, si bien las máscaras podrían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no son suficientes por sí mismas. De hecho, no hallaron evidencias de que el uso de mascarilla impidiera a las personas sanas contraer infecciones respiratorias, incluido COVID-19.

Sin embargo, el Gobierno nacional difundió un mensaje a través de la cuenta de Twitter oficial de la Casa Rosada: “Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud”. Además, adjuntaron un instructivo para aprender a hacer barbijos en las casas y aclaró quienes son las personas que deben utilizarlos.