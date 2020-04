Raúl Andrés: “Va a llevar mucho tiempo que la actividad inmobiliaria se pueda recuperar y reactivar”

Pasados ya 20 días de la cuarentena obligatoria dispuesta a nivel nacional con el fin de evitar la propagación del COVID-19, las consecuencias económicas empiezan a golpear a varios sectores: entre ellos el sector inmobiliario. Así, el reconocido martillero de la ciudad de Balcarce, Raúl Andrés (FOTO) , que hace 39 años que ejerce la profesión en dicha localidad vecina, dialogó con “el Retrato…” y señaló que “va a llevar mucho tiempo que la actividad inmobiliaria se pueda recuperar y reactivar”.

El titular de la reconocida inmobiliaria de la ciudad de Balcarce “Raúl E. Andrés Propiedades” diálogo con “el Retrato…” y explicó la situación que se encuentra atravesando el sector, luego de las diferentes medidas dispuestas por el presidente de la Nación. “Nunca se ha vivido un momento como este: la actividad está totalmente frenada y las aproximadamente 35 inmobiliarias que hay en la ciudad se encuentran con las puertas cerradas, cumpliendo con la cuarentena obligatoria”, señaló.

“De los años que estoy en la actividad he vivido diferentes crisis y de una manera u otra siempre se ha podido salir, pero en esta hay un nivel de incertidumbre muy grande”, aseguró Andrés a la vez que consideró que en lo sucesivo “va a llevar mucho tiempo que la actividad inmobiliaria se pueda recuperar y reactivar”.

Asimismo, hizo hincapié en que “van a aparecer muchos casos de inmobiliarias que no van a poder afrontar esta situación, ya que si no cuentan con dinero de reserva para hacer frente a todos los gastos que tienen es realmente imposible. Al personal hay que seguir pagándole, los aportes hay que continuar realizándolos, lo mismo los impuestos, anticipo, ingresos brutos, DGI, etcétera” y añadió “es complicado seguir subsistiendo y se van a necesitar varios meses para que todo se pueda reactivar y poder recuperar un ritmo semi-normal”.

Seguidamente, adelantó a “el Retrato…” que, a través del presidente del Colegio de Martilleros de la ciudad de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, hace unos días atrás se presentó una solicitud al Jefe de Estado de la Nación, Alberto Fernández, a través de la cual se le pidió al mismo se les otorgue algún tipo de colaboración en lo que es pago de aportes, prórroga en los pagos de ingresos brutos, etcétera. “Ahora estamos esperando la respuesta para ver si pueden dar alguna solución a lo que se requirió”, indicó.

“Se hablaba que nos iban a dar el sueldo mínimo vital y móvil de los empleados, pero hasta el momento no se hizo ley. Solo tenemos la posibilidad de acceder a un crédito por el término de un año con un 24% de interés anual para pagar los sueldos de cada trabajador a cargo”, señaló.

Los alquileres: “Una gran preocupación”

Por otra parte, Andrés manifestó su preocupación en relación al tema de los alquileres de propiedades. “Se anunció que por seis meses -hasta septiembre inclusive- se congela el valor de los alquileres y durante ese tiempo tampoco se puede desalojar a las personas del lugar que arrendan”, explicó a la vez que consideró que “pagar, o no, va a quedar en la buena voluntad del inquilino, ya que la ley los favorece en ese sentido”.

“Si para septiembre no paga el inquilino tiene que hacer un pedido de prórroga de pago por 6 meses más con la suma de intereses, que serán los que el Banco Nación pague a los plazos fijos que se coloquen”, completó.

En función de ello, el martillero anticipó que “va a ser muy complicado, porque va a estar el propietario que va a estar en buenas condiciones económicas y va a aceptar que no se le pague en término, en caso que el locatario no pueda pagar en el momento que le corresponde, pero también va a estar el locador que va a necesitar ese dinero” a la vez que comentó que como inmobiliaria tendrán que mediar ante dicha situación conflictiva que se va a generar entre las partes “sin recibir ingreso alguno” por ello.

Valores de propiedades en el mercado inmobiliario

Por otro lado, el titular de la reconocida inmobiliaria de la ciudad serrana se refirió a los valores del mercado de las propiedades y anticipó que los mismos por el momento continúan iguales a los que regían antes que comience esta emergencia sanitaria dispuesta a nivel nacional. “No se puede decir ni prever nada en estos momentos, porque todo está paralizado por la cuarentena”, remarcó.

Al mismo tiempo el martillero, que hace 39 años que ejerce la profesión en dicha localidad, dejó entrever su opinión y subrayó: “Va a estar todo muy tranquilo hasta que se normalicen todas las actividades. La gente seguramente apueste a conservar sus reservas y no a realizar grandes inversiones” y aclaró que “hoy no se puede hablar de valores y hay una incertidumbre sobre lo que pueda suceder una vez que se reabra el mercado, en el sentido de si la gente va a salir a comprar o vender, o no”.

“Hasta que no se abra el mercado no se puede saber

si la oferta supera a la demanda, o a la inversa”

Asimismo, reparó en lo que se viene para el sector inmobiliario y destacó: “Lo que viene va a ser muy complicado: va a haber muchos problemas con los alquilares, ya que nosotros somos solo mediadores para que las dos partes queden conformes e incluso no va a ser sencillo eso tampoco” y en relación a las ventas afirmó que “se van a necesitar venir varios meses para que la actividad se vaya normalizando y en principio seguramente sean mínimas las operaciones que se puedan concretar”.

En referencia a esto último, apuntó que “seguramente la oferta supere a la demanda, pero hay que ver si el porcentaje de gente que tiene reservas no quieren invertir a los efectos de ver qué sucede o directamente salen a comprar pensando que pueden hacer un buen negocio” a la vez que aclaró que “hasta que no se abra el mercado no se puede saber si la oferta supera a la demanda, o a la inversa”.

“Va a influir muchísimo el valor que tenga el dólar”

Pese a ello, opinó que “la oferta va a superar a la demanda” y explicó que “si se da esta situación la tendencia es que el inmueble baje o en su defecto se mantenga, pero no que suban”. A su vez, añadió que “cuando se reabra el mercado inmobiliario va a influir muchísimo el valor que tenga el dólar, porque lo cierto es que la actividad es manejada por la moneda estadounidense”.

En tal sentido, Andrés agregó: “Si seguimos con un dólar estable es muy posible que los valores de las propiedades se mantengan, pero si el dólar llega a subir es probable que los valores de las propiedades tiendan a la baja. Por el contrario, si llega a suceder un retroceso en el dólar los valores van a estar de iguales a más”.

“Hay mucha gente que tiene ahorros resguardados y hay que ver si éstos deciden continuar guardando los mismo o directamente salir al mercado a comprar. Si se equilibra la demanda con la oferta los valores no van a bajar, porque esto es diferente a lo que sucedió en 2001 ya que en ese momento no había dólares reservados y por eso los valores de las propiedades bajaron mucho”, apuntó.

En ese marco y ya para finalizar, Andrés en conversación con “el Retrato…” añadió que “en este momento la situación es diferente a la del 2001, la gente tiene ahorros en dólares, pero si la oferta supera a la demanda sería una forma en que puedan bajar los valores de las propiedades”.