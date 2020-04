¿Cómo viven las familias donde hay un integrante de estas características, el distanciamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno?

Flavia Fochezatto es mamá de Hilario y en diálogo con “…el Retrato” nos cuenta: “Hace unos días una amiga me preguntó cómo era un día con Hilario. Es la primera persona que me lo preguntaba, a pesar que muchas personas que me rodean saben el diagnostico. Y entonces aproveche para responder: Un día con Hilario es como tener una licuadora destapada adentro de la casa. A veces no siempre esta enchufada. A veces esta prendida y tirando todo por todos lados y a veces esta con los ingredientes adentro y apagada. Se nos hace difícil llevar la cuarentena, porque Hilario necesita el mar y la playa para poder descargar esa energía que tiene y vivimos en un departamento de 30 metros cuadrados”.

La atención, la actividad y el autocontrol se desarrollan poco a poco a medida que los chicos crecen. Aprenden estas habilidades con la ayuda de los padres y los maestros. Pero algunos chicos no mejoran mucho en los aspectos de prestar atención, calmarse, escuchar o esperar. Cuando estas características continúan y comienzan a causar problemas en la escuela, en la casa o con los amigos, es posible que se trate del TDAH.

Pero Flavia continúa su relato: “Hilario no es de los nenes que se autolesionan como pasa en otras discapacidades, que sería muy triste y una mamá así estaría anímicamente destrozada y llevando todo con más dificultad que yo. Pero también es difícil. Es como si rebotara en las paredes. Va, agarra un soldadito, sale, se sienta en el balcón, agarra otro juguete, en el camino agarra un libro, se sienta, lo hojea, después se acuerda del soldadito, vuelve al balcón y así todo el día. De todo lo que hace no termina nada, además hay que sumarle que no tiene las terapias. El hace cuatro por semana y es todo un desafío a pesar de estar muy instruidos en todo lo que es TDAH. Porque Hilario además tiene TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) y desorden en el procesamiento sensorial. Siempre nos falta una materia para recibirnos y no es fácil. No es fácil seguir la rutina ni establecer los tiempos. Nada es fácil sin herramientas y lo adquirido se va. Porque las rutinas de salir del cole, ir a la psicopedagoga, y cuestiones que lo ayudaban en el día a día se ven en lo cotidiano. Al no tener su rutina, su trastorno queda más expuesto. La inestabilidad emocional. No quedarse quieto, correr, enojarse, no terminar lo que empieza.”

A pesar del esfuerzo, Flavia tiene muy presente la necesidad de quedarse en casa y cumplir con lo que pide el gobierno: “No vamos a salir. Estamos cumpliendo la cuarentena para cuidarnos y cuidar a los otros. Así que como aַún es abril, tenemos la pileta armada en el patio de casa y él se mete como si fuera pleno verano. Con el traje de neoprene o con la malla casi todos los días y dos veces al día. Es difícil para nosotros porque nuestros hijos tienen esta actitud que es discapacitante y no se ve. Es difícil poder explicarle a la sociedad la necesidad urgente de que salga. Si bien hoy las condiciones sanitarias no están dadas, da bronca ver como gente no cumple la cuarentena y nos pone en riesgo a todos y los que más sufren además de los abuelos que no pueden caminar, son estos chicos”.

Y a pesar del cansancio, que se le nota, Flavia sonríe cuando se refiere a su hijo: “Es que él es increíble. Tiene todo lo lindo que viene de la creatividad. Como estamos en un primer piso, con las bolsas hizo paracaídas con hilos y soldaditos. Los tira y baja 280 veces la escalera para buscarlos y vuelve a subir. Es hermoso verlo. Esos son nuestros días. Ojala esto sirva para que tomen conciencia de lo que es respetar una cuarentena porque nuestros chicos sufren un montón y necesitan salir al aire libre. Si no es fácil para una adulto neurotipico como cualquiera de nosotros, para un chico neurodiverso es mucho más difícil aun”.