Otro patrón de estancia?… Denuncian que Jorge Paredi echó a 6 trabajadores, 4 de ellos del Área de Salud

Pese a la prohibición de despedidos y suspensiones dispuesta por el gobierno nacional en el marco de la cuarentena obligatoria que rige en el país para evitar la propagación del COVID-19, el gremio de los trabajadores municipales de Mar Chiquita denunció al intendente local, Jorge Paredi, por dejar sin trabajo a seis personas, entre ellas cuatro profesionales de la salud, y por querer precarizar a muchos otros empleados de planta permanente. Dichas desvinculaciones se suman a las 140 concretadas en diciembre pasado.

En diálogo con “el Retrato…” el Secretario General de la Asociación de Empleados Municipales del Partido de Mar Chiquita, José Luis Zotta, explicó lo sucedido y manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores que fueron despedidos. “Hubo cambio de gestión, el 10 de diciembre pasado asumió Jorge Paredi como intendente de la ciudad y el 31 de enero echó a 140 trabajadores como así también retiró 200 plantas permanentes”, apuntó.

“A toda esa gente la pasó de vuelta a contrato por tres meses, los cuales vencían el 31 de marzo”, indicó a la vez que comentó que recientemente salió un decreto presidencial que dice que no se podía echar a nadie por 60 días en el marco de la situación de emergencia sanitaria en que se encuentra el país.

En relación a ello, detalló que desde el 31 de marzo a la fecha ya se despidieron 6 personas, de las cuales 3 eran médicos, una enfermera y dos administrativos con carpeta psiquiátrica. “La excusa que usa el intendente es que los trabajadores no fueron echados, sino que sus contratos finalizaron, pero esto no es así porque esta gente ya lleva más de 5 o 6 años trabajando en el Municipio”, sostuvo.

“Estaban como planta permanente, luego las pasó a contratadas y finalmente las echó. Todo eso va a ir a la Justicia en los próximos días”, indicó el referente gremial a la vez que aseguró “en Mar Chiquita el sistema de salud no está 10 puntos, no se implementan las medidas de seguridad que deberían adoptarse y encima echa a personal de salud cuando acá no sobran los profesionales”.

Además, detalló que en el Centro de Salud local cuentan solo con 50 camas y dos respiradores. “Si pasa algo o la gente tiene algún síntoma los mandan a todos a Mar del Plata”, especificó y añadió que “este intendente de hecho le sacaba a todos los trabajadores el 5% del sueldo para el Partido Justicialista. Donde se reclamaba te echaba porque la gente tenía un sistema de contrato parecido”.

“Ni el decreto presidencial lo pudo parar a este hombre que está acostumbrado a ser un patrón de estancia y hace rato que lo venimos sufriendo”, cuestionó a la vez que remarcó su preocupación por la situación que se está viviendo en la localidad vecina. “Ya le dimos las cosas al abogado para que una vez que se levante la feria pueda presentar todo en la justicia por esta gente que fue despedida y por todos los que perdimos la estabilidad laboral”, señaló.

Por último, hizo hincapié en que tiene conocimiento que el intendente iba a despedir a 100 trabajadores más, pero que no lo hizo aún por este reciente decreto nacional. “Sino hubiera pasado lo de la pandemia seguramente la lista sería más larga. Igualmente esperábamos que con este decreto no se despida a nadie, pero del 1 al 6 de abril les fue avisando de a uno a los trabajadores y los despidió”, denunció.

Foto: La Gaceta de Mar Chiquita