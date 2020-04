El Sindicato de Empleados de Comercio comenzó la campaña de vacunación antigripal

En el marco del comienzo de la campaña de vacunación antigripal destinada a los beneficiarios de “Osecac”, a los mayores de 65 Años y personas que permanezcan a Grupo de Riesgo, Fabian Giovanniello, Secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato de Empleados de Comercio, dialogó con “el Retrato…” y resaltó que aplican entre 100 y 120 dosis por día.

“Está pasando una aproximación de 150 o 200 personas por día”, resaltó Fabián Giovanniello, en referencia a la campaña de vacunación antigripal que se encuentran realizando a los afiliados al gremio y jubilados mayores de 65 años, específicamente en la delegación del sindicato en el horario de 9 a 13 horas, en Cerrito de 9 a 15 horas y en la sede central del Sindicato de Empleados de Comercio, calle Salta 1864, de 9 a 16 horas.

En tal sentido, el Secretario General de Relaciones Institucionales del Sindicato de Empleados de Comercio y responsable de la Secretaría de Actas indicó que la campaña se origina después de un convenio realizado por el Secretario General del Sindicato. “Se le ofreció al Municipio estas bocas de vacunación para que puedan esparcirse y tengan distintas opciones, no solamente los jubilados mayores de 65 años, sino también todas las personas que vienen con problemas de riesgo y algunos afiliados al sindicato”, precisó.

“Tenemos de 100 a 120 dosis todos los días. Hay que ver si sanidad zona octava entrega más vacunas para seguir vacunando luego de pascuas”, resaltó Giovanniello al mismo tiempo que comentó que las personas van en vehículo y no desean bajarse del mismo por diferentes motivos “la enfermera se acerca al mismo y los vacuna ahí”.

Además, resaltó que incluso las enfermeras han concurrido a otorgar la vacuna a los domicilios particulares de las personas que viven en casas o edificios cercanos a los puntos de vacunación. “Por una cuestión de una operatividad y de contagio no vamos a las casas en líneas generales, pero solo lo hacemos con algunos de nuestros afiliados que son adultos mayores, lo cual representa unas 20 personas por día”, precisó.

LA SITUACIÓN DEL SECTOR

Por otra parte hizo hincapié en la situación del sector en el marco de esta cuarentena. “Es muy difícil la situación, porque hay algunas personas habilitadas para trabajar y otras que no. La situación económica es delicada incluso, porque las empresas sino hay ventas no pueden funcionar y tienen que pagar alquiler, gastos, servicios, etcétera”, apuntó.

“Si bien el gobierno da algunos subsidios es complicado de seguir. Estamos muy preocupados, porque hay gente que no cobra, que no le otorgan las licencias o le cambian las mismas por vacaciones”, comentó Giovanniello al mismo tiempo que se refirió al caso en puntual de la cadena de supermercados Toledo: “Hemos acordado a nivel nacional un aporte para todos los que trabajan en el rubro de 5 mil pesos, pero ellos no lo quieren pagar a todos”.

Por último, manifestó su preocupación en relación a los call center. “Está trabajando permanentemente en espacios muy reducidos y con lugares que no cumplen normas de higiene y seguridad. Ahora los hacen ir a trabajar cada uno a su casa pagando su propio internet y sin darle las medidas necesarias colaborar”, apuntó.