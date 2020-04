Alberto ratificó que el aislamiento sigue y volvió a elogiar la gestión de Guillermo Montenegro

El presidente Alberto Fernández aseguró este miercoles que se siente acompañado por gobernadores e intendentes en la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus, al afirmar que todos, más allá de las pertenencias políticas,, y adelantó queAdemás, afirmó que l, para evitar la especulación en los precios, y dijo: ““Tengo mucha suerte de tener gobernadores como estos, se los dije a ellos ayer, en la videoconferencia que tuvimos. Y lo mismo tengo que decir de los intendentes., señaló el presidente en declaraciones realizadas esta tarde a la señal C5N.En ese sentido, el mandatario destacó la colaboración que prestan en esta emergencia los intendentes de Juntos por el Cambio como Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Gustavo Posse (San Isidro) y“Estamos dejando de lado las miserias y priorizando las fortalezas y las coincidencias que tenemos como sociedad.indicó el Presidente.En este sentido reflexionó que “el compromiso de muchos empresarios es muy grande”, aunque “algunos tengan otra conducta que no es de este tipo”.Antes, Alberto Fernández había recorrido un hospital de campaña instalado en el Polo Educativo de la localidad de Villa Jardín, en Lanús, junto al intendente Grindetti, donde se brindará atención a pacientes con coronavirus, con una capacidad de 100 camas.“Todos estamos seguros de que la cuarentena debe seguir. Estamos estudiando cómo focalizar en algunas actividades que parecen tener menos riesgos eventuales, nuevas excepciones. Los cambios en las grandes urbes serán ínfimos y, por el contrario, habrá más controles”, indicó en declaraciones a Canal 13.En cuanto a la evolución de las investigacionesa.“La verdad que me sentí muy impresionado por la tarea de los trabajadores del Malbrán, un lugar en el que se formaron dos premios Nóbel como César Milstein y Bernardo Houssay., remarcó Fernández, que ayer por la mañana estuvo visitando ese Instituto, lo que lo convirtió en el primer presidente en visitar esa institución que lleva 104 años en actividad.Fernández decidió visitar el Malbrán al enterarse que investigadores de ese instituto lograron la secuenciación del genoma completo SARS COV-2, y hoy por la tarde dialogó en vivo en la pantalla de C5N con Flavo Vergara, uno de los integrantes de ese equipo, que destacó que esto es la prueba de que cuando hay una emergencia, “es el Estado el encargado de salvarle la vida a la gente”.En las intervenciones que hoy tuvo el Presidente en los medios,y se actuará de forma “implacable” con ellos., aseveró Fernández.Al respecto, se permitió parafrasear al ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, al recalcar que “qFernández destacó hoy su encuentro de ayer con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “u, comentó que habló “de todo” con ella, entre otros temas del aumento de precios y de cómo hacer “En referencia al comienzo de clases, el jefe de Estado afirmó que “no es un problema extender el calendario escolar seis meses más, si con ello se evita que un chico se enferme”.El mandatario también agradeció a los trabajadores de los bancos, a los encargados de los edificios, a las fuerzas armadas, a los que se ocupan de la seguridad y la salud por todo lo que están dando.cerró el Presidente con una cita a la compositora María Elena Walsh.Más temprano, Fernández destacó que, “sin banca pública, las posibilidades de desarrollo y de progreso son muy escasas”, y remarcó el “aporte inconmensurable” del Banco Provincia para los ciudadanos que cumplen el aislamiento por el coronavirus, al presentar hoy en La Plata una nueva herramienta digital llamada “Cuenta DNI”.Junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del interior Eduardo “Wado” De Pedro, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el Presidente sostuvo que la herramienta que permitirá crear una cuenta en forma virtual “durante un acto que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata.