Call center de Cablevision bajo la modalidad teletrabajo despide trabajadores eventuales

Trabajadores de GSA Collections SA, empresa tercerizada que realiza tareas para CABLEVISION SA recibieron una carta alarmante y llevan retrasados el cobro de sus sueldos del mes de marzo.

Denunciaron que “En la carta firmada por Gabriel Casal CEO de la empresa intentan aprovecharse de la situación critica a nivel internacional generada por la pandemia de COVID 19 para no cumplir con sus obligaciones. Indican la posibilidad de no cumplir en tiempo y forma con los sueldos de marzo y abril“. También ponen en duda la posibilidad de “poder preservar la fuente de trabajo de cada uno”. Al día 31 de marzo casi la totalidad de los trabajadores con contratos eventuales no fueron renovados y perdieron sus puestos de trabajo.

Lo que la carta no menciona es que la empresa no ha suspendido sus actividades si no que las ha trasladado a la modalidad de teletrabajo. Incluso en estos semanas se han dado horas extras y se ha trabajado domingos y feriados con la correspondiente facturación que eso significa. Casi la totalidad de los trabajadores siguen desempeñando sus tareas desde sus casas costeando ellos mismos los gastos de internet, electricidad y demas insumos necesarios.

