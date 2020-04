Trabajadores de Toledo en estado de alerta: Denuncian incumplimientos de la empresa

En el marco de las medidas preventivas dispuestas a nivel nacional para frenar el avance del coronavirus, trabajadores del supermercado Toledo se decretaron en estado de alerta por el incumplimiento de la empresa de ciertos puntos del decreto presidencial y ante la falta de pago del bono de 5 mil pesos a todos los empleados de la empresa. Eduardo Jiménez integrante del Sindicato de Empleados de Comercio en diálogo con “el Retrato…” adelantó que en los próximos días realizarán asambleas a los efectos de evaluar futuras medidas.

“Toledo no está reconociendo algunas licencias que están contempladas en la letra de la resolución nacional como es el tema del cuidado de menores en edad escolar. Es decir, los padres que se quedan en sus casas cuidando a sus hijos y son empleados de este supermercado sufren descuentos en sus haberes”, sostuvo el delegado gremial de la empresa Toledo e integrante del Sindicato de Empleados de Comercio.

Asimismo, apuntó que “en Capital Federal con cuatro empresas multinacionales se llegó a un acuerdo de darle un reconocimiento a los trabajadores que están exponiendo la salud y la vida en sus empleos a través del otorgamiento de un bono de 5 mil pesos, pero Toledo aduce que como no formó parte de dicho acuerdo no lo va a abonar”.

En función de ello, agregó que “ante la insistencia del Sindicato de Empleados de Comercio Toledo reconoce un bono de tres mil pesos”, el cual fue rechazado por el gremio por dos cuestiones. “Lo consideramos insuficiente y discriminatorio, ya que deja afuera a una cantidad importante de compañeros y compañeras que están en otras áreas”, resaltó.

“La empresa aduce que el bono contempla solo a los trabajadores que están en las bocas de ventas. Hay empleados que están en la parte de industria y que no percibirían el bono por no estar en las bocas de ventas, pero en realidad están trabajando igualmente en la parte de producción”, cuestionó al mismo tiempo que manifestó no estar de acuerdo con que tampoco se contemple al personal de mantenimiento, repositores externos e internos y administración central de la empresa.

En ese contexto, adelantó que hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo a los efectos de denunciar esta situación. “Hemos decretado el estado de alerta permanente y tendremos que accionar en la medida que la empresa siga insistiendo en no reconocer a estos trabajadores”, sostuvo en diálogo con “el Retrato…”

“Estamos en el diseño de asambleas por el momento. Tenemos que tomar las medidas para hacerlas respetando las disposiciones ministeriales sobre el distanciamiento y demás requisitos del protocolo”, indicó a la vez que subrayó: “Vamos a ser enérgicos con la empresa Toledo, porque un trabajador desde el momento que abandona la casa para responder a sus compromisos laborales está exponiendo su vida, no necesariamente tiene que estar en una boca de venta”.