Pablo Baldini: “Los costos de los espectáculos y la manera de llegar al público no va a ser la misma”

En el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta a nivel nacional, el reconocido productor teatral marplatense, Pablo Baldini, en diálogo con “el Retrato…” habló sobre el difícil momento que se encuentra atravesando el sector y manifestó que en lo sucesivo “los costos y la manera de llegar al público no va a ser la misma”. A su vez, adelantó que se encuentran trabajando a los efectos de implementar una plataforma para que los usuarios puedan ver conciertos online a demanda.

“Este año está perdido por completo, pero amargarnos no sirve para nada y por más que salgamos de la cuarentena nuestra actividad va a seguir afectada, porque está castigada por el bolsillo, además del riesgo de contagio que hay en los lugares cerrados”, sostuvo el productor teatral en conversación con “el Retrato…”

En relación a lo anterior, indicó que, si bien “en los lugares abiertos por ahí podría surgir la posibilidad de hacer algún evento más adelante adoptando determinados controles y demás, eso no va a ser posible hasta que la gente no recupere su bolsillo de consumo, lo cual no va a ocurrir durante ese año” y añadió que a lo anterior se suma que “este verano estuvo flojo en general, porque no hay dinero para consumir”.

“La gente enumera sus prioridades y los espectáculos, que son un entretenimiento y no un bien necesario, va a estar afectado hoy más que nunca”, resaltó a la vez que comentó que “los costos y la manera de llegar al público no va a ser la misma en lo sucesivo. El virus está entrando, hay que aprender a convivir con él y trabajar con precauciones, lo cual va a llevar varios meses”.

En tal sentido, consideró que hasta el verano la situación no se va a modificar. “La otra alternativa que existe de reducir capacidad como se hacía antes, dejando una butaca de por medio, no rinde en cuanto a los costos, ya que los eventos que produzco o programo tienen que ver con un costo real de mercado, lo cual hace que si no cambian las condiciones artísticas y los servicios se tendrán que reinventar hacia un lugar que posibilite programar cosas”, explicó.

“Lo cierto es que está todo muy difícil y que hay otras prioridades hoy por hoy”, subrayó al mismo tiempo que manifestó su preocupación en relación a lo que viene para los empresarios del sector. “No hay ingresos, hay solo salidas y si esto es así, hay un quiebre”, apuntó a la vez que destacó que “aunque no somos de los países del primer mundo algunas medidas que dio el estado beneficiarán para pagarlos sueldos y sacar créditos. Tenemos un estado presente”.

En ese marco, adelantó que vienen realizando diferentes encuentros virtuales con algunos productores teatrales del interior del país y de la Comisión Directiva a los efectos de buscarle una solución a la cuestión, aunque advirtió que la misma no será “inmediata” y que pueden existir algunas alternativas de proyectos a desarrollar en lo sucesivo.

“Estamos viendo de hacer conciertos virtuales recaudando vía streaming, pero no para hoy, que se está haciendo un foco solidario para que la gente esté en su casa”, indicó y agregó que seguramente “más adelante se pueda implementar esto de hacer algún concierto virtual para que la gente lo vea en su casa y lo pague antes de consumir”.

En función de ello, adelantó que se encuentran desarrollando una plataforma creativa para regular dichos conciertos. “La plataforma funcionaría por eventos a demanda, es decir los usuarios cargarían sus necesidades y qué quieren ver; o bien, se ofrece un producto determinado y si se junta ese grupo de acciones de 500 o mil por ejemplo el concierto se hace, sino no”, detalló.

“La plataforma ya está funcionando en otros lugares del mundo y acá la misma sería para hacer un trabajo en conjunto entre muchos productores y artistas para que pueda llegar a tener una llegada más amplia y más repercusión. La idea es que sea independiente y no masiva, hay alternativas que permite que la gente pueda pagar por una cosa que sea exclusiva”, concluyó a la vez que aclaró que de todos modos “no es el momento para implementar esto, porque hoy hay que brindarle entretenimiento gratuito a la gente para que se quede en sus casas”.