El Presidente rechazó bajar los sueldos de funcionarios: “No tienen fortunas ni bienes en el exterior”

Alberto Fernández rechazó la baja de sueldos de funcionarios nacionales luego de que los ministros de la Corte decidieran donar el 25% de sus salarios por la pandemia de Coronavirus.

“Yo tengo un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tiene bienes en el exterior, no tienen empresas, viven de sus sueldos”, aseguró el Presidente tras realizar una comparación con el gobierno de Mauricio Macri.

No fue la única que realizó a lo largo de la entrevista con Radio Mitre. También dijo que “No tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones”.

Desde la Corte habían anunciado la medida luego de que por redes sociales reclamaran que los funcionarios recortaran sus sueldos por la crisis económica que trajo el Coronavirus. “No vengan con esas cosas, porque después nos llaman populistas a nosotros”, rechazó Fernández.

Los supremos imitaron a sus pares de la Corte bonaerense, que se reducirán un 20%; y a los diputados de Cambiemos, que pidieron bajarle 30% a todos los funcionarios. El oficialismo evitó por ahora decisiones institucionales: mientras que algunos senadores se bajaron hasta la totalidad de sus dietas pero no hubo declaración institucional, los diputados no mencionaron el tema y, aún así, Sergio Massa amenazó con un recorte de 200 millones al presupuesto de la Cámara.

“Mis funcionarios no están robando la plata. Los sueldos del Estado no son sueldos importantes. No tengo a nadie que sea un ñoqui, que reciba un sobre por izquierda. Hoy los fondos secretos están destinados al coronavirus, no para enriquecer a un funcionario”, agregó el Presidente.