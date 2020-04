La letra con sangre entra…Los Bancos dejaron de pensar en sus ganancias y atendieron a jubilados

Luego del estrepitoso fracaso que significó la reapertura de los bancos para el cobro de asignaciones familiares y jubilaciones en el marco de la cuarentena dispuesta para mitigar la pandemia de coronavirus, los bancos atendieron en sus ventanillas, de 10 y hasta las 17, a los integrantes de la clase pasiva con DNI terminados en 0 y 1 sin tarjeta de débito. Este domingo atenderán a los documentos terminados en 2 y 3.

Así fue, como por ejemplo, el Banco Nación puso sillas, e incluso café, en la vereda para que la gente no solo estuviera más cómoda, sino que aguardara su turno respetando la distancia establecida. Todo se desarrolló con normalidad y sin el caos de este viernes.

También se dispuso una mayor cantidad de efectivos policiales para custodiar las puertas de las distintas sucursales bancarias. Otras entidades , como la sita en Luro y Córdoba, no tomaron las mismas medidas y la cola se extendía, antes de su apertura , por mas de 200 metros. Estos no aprendieron nada.

A RAÍZ DEL ERROR SE PODRÍA ADELANTAR EL PICO DE LA ENFERMEDAD

Largas colas con gente amuchada y sin barbijo en las puertas de los bancos este viernes encendieron las alarmas. ¿El error de abrir los bancos sin control puede aumentar los contagios exponencialmente? Es demasiado pronto para saberlo, opinaron los especialistas, pero todos coincidieron en que la medida dista de ser buena y que podría adelantar algunos días el pico de la enfermedad, aunque no traería en principio un cambio dramático.

“Que se rompa la cuarentena con tanta gente junta no es bueno, pero no se puede ser taxativo y pensar que se echa todo por tierra”, le dijo Laura Alonso, licenciada en enfermería y especialista en control de infecciones.

“Demasiada gente y demasiados grupos etáreos puede acelerar la curva que están tratando de aplanar, pero es difícil que nos haga saltar al pico que se espera para mayo“, agregó Alonso.

En España los contagios de Coronavirus aumentaron dramáticamente tras la marcha del 8 M impulsada por podemos y parte del socialismo. Hasta allí la curva de crecimiento se había mantenido estable, pero tras la manifestación, hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, contrajo la enfermedad.

Un médico porteño que pidió responder off the récord se sumó a las críticas. “No cumplieron con las medidas no estaban a más de un metro y no tenían barbijos además están todos tocando la misma superficie, eso no es bueno“, explicó.

Sin embargo habrá que esperar que pase el período de contagio de entre 5 y 8 días y hasta 14 para saber las consecuencia de la falta de planificación. Sobre todo porque afectó mayormente a lo que se denomina “grupos de riesgo”, los mayores de 60 años.