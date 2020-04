Transmitirán el Domingo de Ramos por distintos medios

Please select a featured image for your post

El Obispado dio a conocer la programación de transmisiones de la celebración que presidirá el Obispo Gabriel Mestre el domingo de ramos y que se emitirán por distintos medios y en variados horarios. Bajo la consigna “Celebremos la Semana Santa en Casa”, que el Obispado dispuso para toda la diócesis en cumplimiento de las disposiciones sanitaria, se dieron a conocer las transmisiones de la Misa de Ramos que oficiara el padre obispo Gabriel Mestre el próximo domingo 5 de abril. Ø 8hs en www.facebook.com/iglesia.mdp Ø 8hs en el portal www.obispado-mdp.org.ar Ø 8hs en el canal de YouTube https://www.youtube.com/user/PrensaIglesiaMDP Ø 10hs en Radio María Mar del Plata, FM 92.1 Ø 10hs Radio FM 105.1 Ø 11,30hs por TELEFE CANAL 8 de Mar del Plata Ø 12hs en Radio Vinilo FM 89.1 Ø 22hs Cablevisión – Canal 7 SOMOS El Domingo de Ramos es el día en que conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. El Domingo de Ramos es el acontecimiento que marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que se celebra la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo que este año se celebrará de manera particular en la propia casa. “El poder de la pascua de Cristo te abraza hoy y siempre” es el mensaje del Obispado para esta semana Santa.