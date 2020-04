¿Patrón de estancia? Intendente de Gesell hace esperar sentada a la gente en la calle para cobrarle los impuestos

En Villa Gesell la política municipal con respecto al cumplimiento de las medidas dictadas por el Gobierno nacional y Provincial “se demuestra demasiado errática, incoherente y con tintes demagógicos y que son llevadas a cabo por el Intendente Municipal Gustavo Barrera con su gabinete” afirmaron vecinos de esa localidad balnearia , a la vez que denunciaron que la propia “Municipalidad y la Cooperativa Telefónica en clara violación a las leyes de aislamiento social , preventivo y obligatorio, están y seguirán abiertas”. Todo sea por la recaudación.

Cabe recordar que en los primeros días del mes de marzo lanzo una serie de medidas relacionadas con la prevención de la pandemia para ese municipio. En este marco la Municipalidad de Villa Gesell gastó fondos públicos para fabricar barbijos de friselina y cerró los accesos a la ciudad quedando como único abierto el del Paseo 139 .

Pero no todo marchaba viento en popa. Según se pudo saber en las primeras dos semanas, por ejemplo no se controlaba la fiebre de los ocupantes de los vehículos solamente se le exigía una declaración jurada sobre sus domicilios y cuándo lo hicieron se denunciaba por varios portales de la localidad que los termómetros que se usan no eran aptos para humanos.

Así es que en este accionar el Intendente Municipal realiza una conferencia de prensa cotidianamente donde se le informa a los vecinos y se les solicita no salir de la casa. Es más, se ha visto al propio Jefe Comunal , megáfono en mano, pasars por un barrio a pedirle a los vecinos que a partir de las 18:30 hs. no salgan de sus casas y personalmente toca la sirena de los bomberos voluntarios , entre otras “acciones”.

Lo que algunos no entienden es cómo fue que “ en la vorágine de medidas lo que se olvido es de clausurar la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell , la que abrió sus puertas a partir del 1 de abril para cobrar la factura de ese servicio”

Otros entienden que esta conducta no ha sido un descuido por parte de Barrera , ya que a partir de allí resuelve enviar cobradores a los domicilios de los contribuyentes y suma a partir del 3 de abril un cronograma de pagos abriendo dos cajas en la Municipalidad para cobrar impuestos , y para lograr tal objetivo cerró la Avenida 3 entre los Paseos 108 y 109 y en sillas en la calle, y así los contribuyentes esperan que los llamen para entrar al municipio y cumplan con el pago correspondiente .

Pero agravando esta actitud del mandatario municipal, entienden que la Comuna geselina contraviene con la decisión del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que prorroga el pago de los impuestos hasta el 18 de mayo del corriente.

Por último es de recordar que en Villa Gesell el 90% de los comercios se encentran cerrados y/o clausurados en cumplimiento de las disposiciones nacionales hace casi un mes , siendo esta la principal razón por la cual no entienden cómo la Municipalidad y la Cooperativa Telefónica en clara violación a las leyes de aislamiento social , preventivo y obligatorio están y seguirán abiertas.

El uso del poder político pertenece a unos pocos y se demuestra claramente en un distrito como Villa Gesell.