Campaña solidaria por una cuarentena con derechos

Desde el pasado 18 de marzo, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid19, nos encontramos transitando un aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio argentino. Dicha medida resulta fundamental para evitar la propagación del Coronavirus y fue acompañada de otras de tipo social o económico. No obstante, el aislamiento es muy difícil para los sectores más vulnerables que no cuentan con ingresos fijos y cuyas situaciones habitacionales son precarias. En este marco, desde Vamos – Frente Patria Grande impulsaron la Campaña #SolidaridadDesdeCasa para ayudar a los que menos tienen.

Al respecto, Susana Barciulli -referenta de Vamos – Frente Patria Grande- comentó “Hay muchas personas y familias a las cuales les cuenta sobrellevar la cuarentena, no tienen ingresos y además viven en situaciones habitacionales críticas” y continuó “sabemos que esta complicada situación, pero no podemos darle la espalda. Por eso, con una modalidad distinta pero como hemos hecho en otras oportunidades, impulsamos la Campaña #SolidaridadDesdeCasa que consiste en ayudar las personas que más lo necesiten”.

“Lanzamos esta campaña con la idea de que podamos cumplir con nuestra responsabilidad de quedarnos en casa, pero siendo solidarias y solidarios. Proponemos recaudar fondos a través de una campaña de Aportes Transparentes y con ello comprar alimentos y artículos de limpieza colaborando con comedores, escuelas, centros barriales e iglesias”, agregó Susana Barciulli.

Por último, Barciulli se refirió al sistema de transparencia planificado para esta campaña “la transparencia es muy importante para nosotras y nosotros. Por eso, las donaciones se hacen a una cuenta bancaria, se envían comprobantes electrónicos a cada aportante y semanalmente subiremos a las redes sociales un informe sobre lo recaudado, en qué se gastó y las entregas que se hicieron”.

Información para aportar:

CBU: 0140466501619005033183

Titular: Casa Popular de la Cultura Mar del Plata

Para mayores datos podrán comunicarse escribiendo a [email protected]