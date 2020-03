Laura Delpir (Sanidad): “Siempre hemos estado cara a cara en la lucha contra la muerte”

Después de los últimos anuncios del gobierno nacional, en tanto dispuso prorrogar la cuarentena obligatoria, Laura Delpir, Secretaria General de General de Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “el gobierno ha sabido manejar esta pandemia para que no tengamos un desborde”. A su vez, resaltó la medida tomada por los titulares de los geriátricos de Mar del Plata, en tanto han cortado las visitas a los familiares para evitar la propagación del virus.

“La situación de mis compañeros es la de los guerreros. Siempre hemos estado cara a cara en la lucha contra la muerte”, sostuvo la referente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) seccional Mar del Plata a la vez que pidió a los empresarios que sean “responsables” y provean de los elementos que se necesitan para proteger a los trabajadores y ayudar a la gente que “lamentablemente” se contagia de este virus.

En tal sentido, se refirió puntualmente a dicho reclamo al sector empresarial y describió que “desde hace más de un mes que se viene insistiendo y pidiendo, ya que mucha gente va a consultar y es necesario que una enfermera sepa que si realmente esa persona tiene los síntomas pueda derivarlo a un área de aislamiento para que los revisen” a la vez que añadió que tampoco cuentan con cantidad de barbijos suficientes, etcétera.

“El gobierno ha sabido manejar esta pandemia para que no tengamos un desborde”, señaló la referente de la agrupación conformada por todos los trabajadores de la salud al mismo tiempo que explicó que “atento a que no se puede prever cuántos casos exponencialmente puede haber en el futuro, entonces no se sabe si los elementos que tienen las empresas van a alcanzar”.

A su vez, aseguró que los respiradores existentes en Mar del Plata son insuficientes y detalló que el nosocomio Bernardo Houssay cuenta con respiradores, pero los mismos no funcionan bien. “Queda muchísimo por hacer. Incluso la ciudad tiene en su mayoría población de gente adulta mayor”, comentó.

Seguidamente, hizo hincapié en la campaña de vacunación antigripal que comenzó esta semana y las grandes colas que se generaron en los centros de vacunación. “El virus fue mutando. Siempre la vacunación fue en febrero, marzo o abril porque es lo que demora la vacuna en llegar con la nueva cepa”, explicó a la vez que resaltó que los adultos mayores deben estar vacunados contra la neumonía como así también reparó en la importancia del aislamiento, la conciencia colectiva y la solidaridad colectiva “para que pueda decirse finalmente que el contagio empezó a entrar en declive”.

Por otra parte, se refirió a la infección de coronavirus de una persona que desempeña sus servicios en la Clínica Pueyrredón. “Nos preocupa en extremos. Venimos trabajando para que las enfermeras trabajen con toda la protección y por eso pedimos para que al personal que estuviera dentro de los pacientes de riesgo (mayores de 60 años, con afecciones cardíacas, etcétera) se le dieran las licencias especiales”, precisó.

“En algunos casos esas licencias se han dado y en otros cuesta un poco más, pero los casos que se han registrado no son de las compañeras que están atendiendo”, señaló a la vez que aclaró que no en todas las clínicas se han registrado casos sino que solo en tres de ellas y se están recuperando.

En relación a la situación en puntual de los geriátricos de Mar del Plata, apuntó que “los empleadores desde hace un tiempo cortaron las visitas a los abuelos, lo cual es una de las medidas más acertadas que han tomado los dueños de los geriátricos. Los familiares van llevan lo que se necesita, se los recibe en la puerta y no los dejan ingresar, está perfecto, porque pueden contaminar sin querer hacerlo”.

-En los últimos días, una empresa ligada al rubro alimenticio de Mar del Plata no ha querido realizar la cuarenta obligatoria. ¿Pudieron dialogar con el presidente del parque industrial sobre este tema?

-Hay que hacer una diferencia, porque si está en sanidad no es alimentaria la empresa. Ellos argumentan que son de alimentación, porque preparan saquitos de té, pero está en medicinal porque preparan saquitos de té medicinales también. Lo que sucede es que este hombre hace primar lo económico; por eso, hemos tenido contacto con el Secretario General de la CGT y es quién va a conversar con él para que tome las medidas pertinentes.

“Si no hace lo que tiene que hacer lo denunciaremos desde el gremio, porque el presidente fue lo suficientemente claro. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esto siga pasando”, subrayó Delpir al mismo tiempo que resaltó que no se han registrado otros casos de situaciones similares dentro del Parque Industrial de Mar del Plata.

Por último, resumió: “Estamos tratando de que este empresario entre en razón y deje de primar lo económico por sobre la salud” y pidió a la gente que tome conciencia y que “traten de descomprimir los centros de salud para que los casos que realmente necesiten asistencia se les pueda brindar cómo corresponde”.