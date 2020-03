“La guerra de Malvinas no fue defender a la Patria, fue una locura de la dictadura”

“Guerra de Malvinas: Nada por lo que matar o morir”. Quien lo afirma estuvo ahí, combatió, fue prisionero. No se lo contaron. No lo leyó en los libros, no lo vio en ningún documental, ni lo escuchó de boca de terceros. Quien lo afirma es José María Rodríguez, un ex colimba, un pibe al que mandaron a la guerra. Una persona. Que no se siente definida ni por la palabra ex combatiente, ni veterano de Malvinas, ni héroe. A pesar que fue nombrado de todas esas maneras a lo largo de los años.

Ante un nuevo aniversario de aquel 2 de abril de 1982, 38 años después, un hombre aparece en lugar de aquel Soldado de la Patria. A refrescar la historia, a recordarla, pero desde otro lugar. Un lugar que no es el más escuchado, pero que surge de la boca del protagonista con el peso de la experiencia, el sentido común y la humildad.

“Mi historia comienza en el año 1982, cuando me llevaron a la guerra sin ser soldado. Ahí comienza. O al volver. Cuando empezaron a nombrarnos. Porque al principio nos dijeron que éramos locos de la guerra. No conseguíamos trabajo, nos ninguneaban, nos tenían miedo. Pero después vinieron las otras definiciones”, afirma José María, marplatense, quien hace 30 años vive en Bariloche, en diálogo con “el Retrato…”

“Después empezaron a nombrarnos. Pasamos de los locos a ex combatientes. Yo mismo transité varios peldaños. Trabajé en el centro de ex combatientes de Mar del Plata, después en el de Bariloche. Con el tiempo nos nombraron veteranos de guerra. Y ahí en los desfiles nos empezamos a juntar con los militares y embanderarme detrás de otras luchas, como la de la soberanía”.

Eso empezó a “hacerle ruido”, según sus palabras. Eso de estar en los desfiles junto a los militares armados. Pero no terminó ahí: “Después vino la palabra Héroes, y en mi documento, y cada vez me hacía más ruido. No me curaba las heridas. Y llegaba el 2 de abril y me cargaba de angustia. Participaba en los actos al principio. Pero ya hace unos seis, siete años, dejé de participar en los actos y me iba a costa del lago a tirar piedras al agua. Había cosas que no me cerraban. Cosas que no estaban bien”.

Mas adelante recuerda su regreso a las Islas. “Volví a Malvinas en el 2014 y luego de reflexionar mucho llegue a la conclusión de que me pesaba y no me gustaba lo de héroes. Me di cuenta que en realidad fui una víctima en ese momento. No soy una víctima hoy. Y se me ocurrió hacer un acto distinto. Para los que no nos sentimos bien en actos convencionales. Porque si lo peor de todo fue haber hecho una guerra, no podemos conmemorar un 2 de abril con orgullo, con militares y armas, marchas militares, desfiles, acto protocolar y de la que se habla de Gesta con lo que no concuerdo. Para mí el 2 de abril tiene que ser un día de repensar las cosas. Lo que deseamos es que nunca más haya una guerra. Con violencia no se soluciona ningún conflicto. Las guerras no sirven para nada. La guerra de Malvinas no sirvió para nada e inclusive creo que si llegáramos a declarar abiertamente al mundo que estamos arrepentidos y que pedimos disculpas por haber participado de una guerra nos pondría en una posición mejor frente a todos. Creo que vale la pena arrimarse a las personas, a lo humano, más en este momento con lo que está pasando”.

“Hoy claramente nos damos cuenta que lo que más vale, lo que más nos preocupa, son las personas. No el territorio. No es que diga que las Malvinas no son argentinas. Creo que el territorio es argentino. Pero vale mucho más la vida de una persona que un territorio. La guerra de Malvinas fue una locura y no quiero mezclar la guerra Malvinas con la soberanía de las islas Malvinas, con el patriotismo, con los símbolos patrios. Son todas cosas independientes y hay que analizar cada una en su contexto. Y la guerra de Malvinas estuvo mal. Nunca se juzgó, como a la Junta Militar por haber hecho la dictadura. Por haber hecho la guerra nunca se juzgó a nadie. Recién ahora se está juzgando a algunos militares por atrocidades cometidas en la guerra. Pero por haber hecho la guerra nada. Como que de eso no se habla y creo que llego el momento de hablar de la guerra como guerra. Y bueno, yo no estoy orgulloso de haber ido a la guerra. Estoy orgulloso de cómo me comporte con mis compañeros como persona. Pero estuve al lado de mucha gente que no debería estar orgullosa. Ni siquiera de eso”.

Por todos esos motivos, que invitan a la reflexión, la propuesta de José María es una caminata por la paz. Y lo explica: “Los invito a transitar el 2 de abril con algo que hacemos en Bariloche hace tres años y es una caminata por la paz, recordando al 2 de abril como el día de la última guerra en la argentina y para que nunca más haya una guerra. Pueden entrar en Facebook, en Caminata por la Paz 2 de abril, y adherirse y expresarse con la acción que cada uno haga en su casa para compartir lo que pensamos. Que no fue defender a la patria ni es una fiesta patria. Fue una locura de la dictadura. Los que quieran expresarse, ahí tendrán un lugar. Se está adhiriendo gente de diferentes centros de ex combatientes del país a la movida y apunto a los ex combatientes no contenidos, que son los que no están dentro de los centros y no van a los actos porque no se sienten bien, como no me sentí bien yo. Hay muchos ex combatientes no contenidos, no visualizados y dentro de ese grupo, seguramente estén los más de 500 suicidios que nunca ningún gobierno hizo nada para analizar, para contener o para pararlos. Hace poco estuve en cancillería, en la Secretaria Malvinas charlando del tema y me parece que estamos empezando a caminar un camino, tantos años después”.

El poeta y escritor Juan Carlos Distéfano fue uno de los primeros en escribir sobre la guerra de Malvinas. Su famoso poema “Yo no calcé tu bota, compañero” fue escrito un 20 de junio de 1982. Desde “el Retrato…” queremos homenajear a todas esas personas que combatieron en la Guerra de Malvinas y llevan un mensaje de paz y de esperanza. Y muy especialmente, a todos aquellos que cayeron después, cuando pararon los sonidos. Los hijos, amigos, hermanos, padres, primos, que no pudieron detener después, el impacto de la tragedia que es la guerra.

“Soldado de mi Patria, muchacho de mi pueblo, mi criatura dormida, heredero del viento. Qué cunas te faltaban, qué trincheras te vieron, qué fosas insondables albergaron tus sueños.

Soldado de mi Patria, retazo de mi pueblo, misil de los ensueños. Te nombro y no te olvido, te busco y no te encuentro, te lloro por las noches y al alba aún me acuerdo.

Porque sos la memoria de mi Patria, y yo apenas tengo tu recuerdo. Porque sos la conciencia de la Patria y apenitas tengo su pañuelo.

Yo no calcé tu bota ni anduve a tu costado. Perdóname, te juro que lo siento. Yo no calcé tu bota de soldado, hermano y compañero. Me guarecí en el hueco de mi casa. Te supe afuera y me quedé adentro. Me fui a barajas… y te escribí estos versos.

Y tuya fue la niebla y los kelpers. Y mío el capote de repuesto. Yo, confortado en la cama de mi casa; vos, compañero, sin aliento. Yo no calcé tu bota, quedé en mis escritorios. Pobres trincheras de hombres muy pequeños. Yo me lavé las manos, Pilatos redivivo, te juro que lo siento.

Yo no soy digno de llamarte hermano, ni de que hables mutilado y muerto. Pero mírame con tus ojos limpios, criatura con fusil, misionero del viento. Yo no calcé tu bota de soldado. Es cierto. Te confieso y me confieso. Pero, mírame, mírame, te suplico. Abrí los ojos de hombre, niño muerto. Mírame, compatriota, una vez sola, una vez al menos. Yo no calcé tu bota. No anduve a tu costado. Perdóname. Fui cobarde. Perdóname, te juro que lo siento.

Nunca más una guerra.

Si te interesa más sobre esta historia, busca la Charla TEDx en Youtube o TedxBariloche con el titulo: “Nada por lo que matar o morir” José María Rodriguez

https://www.youtube.com/watch?v=0wHeOKRduGA