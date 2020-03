Cuarentena: Bancarios evalúan implementar una apertura parcial de las entidades

Después de los últimos anuncios del gobierno nacional, en tanto dispuso prorrogar la cuarentena obligatoria, Guillermo Martínez, Secretario General de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y expresó que solo el 10% del total de los trabajadores del sector se encuentra trabajando bajo un sistema de guardias mínimas. A su vez, no descartó que en los próximos días se lleven adelante medidas para proceder a implementar una apertura parcial de los bancos y poder atender aquellos casos urgentes.

“Hasta el momento se cumple con la última circular emitida al respecto por el Banco Central de la República Argentina que marca que la sucursal opera sin atención al público, es decir se está trabajando con el personal mínimo e indispensable para que se mantenga vigente la provisión de dinero en los cajeros automáticos y el funcionamiento de los mismos”, sostuvo el referente de la Asociación bancaria de Mar del Plata.

Asimismo, Martínez precisó que también el personal se encuentra avocado al procesamiento de la cámara y es la recepción de depósitos de las grandes empresas que manejan mucho dinero en efectivo como las petroleras o grande cadenas de supermercados.

“Con el adelantamiento de pagos de la Anses y la gran cantidad de gente que se ve en los cajeros en Buenos Aires se evalúa ver de qué manera se puede atender en los próximos días a aquellos jubilados o personas que no pueden acceder a la recepción de su dinero porque no tienen tarjeta de débito, la perdieron o no les funciona”, adelantó el referente gremial.

En tal sentido, manifestó que, conforme lo ha expresado el titular del gremio a nivel nacional, Sergio Palazzo, se está analizando ver de qué forma se pueden habilitar algunas cajas en los bancos para atender a esos jubilados. “Hay que ser más cauto en esto y sobre cómo va a ser esa operatoria. No es oficial aún y hay muchas reuniones en Buenos Aires. Es una decisión del Banco Central, nosotros no estamos ni de paro ni de vacaciones”, indicó.

“Si abrimos todos los bancos libremente se van a llenar de gente los mismos y todo lo que se ganó en estos días empieza crujir. Justamente lo que se está buscando es el aislamiento y no el contacto entre las personas”, consideró a la vez que remarcó que igualmente se encuentran a la espera de lo que se revuelva en Buenos Aires. “Se está trabajando para ver de qué manera se puede atender el pago de esos jubilados que no tienen tarjeta de débito”, agregó.

En función de ello, explicó que “hay mucha cantidad de jubilados que no acceden a ese sistema y se está viendo de qué manera se pueden habilitar las sucursales” a la vez que comentó que puede ser “con horario reducido, cronogramas con números, con determinada cantidad de gente, etcétera. Algo va a suceder en los próximos días, aunque se entiende que podría ser una apertura parcial”.

Por otra parte, descartó que en el último tiempo haya habido alguna dificultad con la reposición de dinero en los cajeros automáticos. “No ha habido inconvenientes en eso. Hay un informe de Sergio Palazzo en el que habla que de las 700 sucursales que tiene el Banco Nación en todo el país, solo unas 7 entidades tuvieron algún problema de provisión de fondos en los cajeros automáticos”, resaltó.

“Si tomamos que el Banco Nación es el más grande, consideramos que esa estadística puede ser trasladada al resto del sistema y no habrían sucedido inconvenientes con la provisión de fondos”, añadió al mismo tiempo que indicó a la gente que “no es necesario que vayan exclusivamente en el horario de atención o al banco donde se cobra, porque se hacen grandes colas en los cajeros en esa franja horaria”.

A su vez, consideró que “es cuestión de organización porque si uno pasa después de las 17 horas por un cajero ya no hay tanta gente. Los jubilados incluso le pueden dar la tarjeta a un familiar para que les hagan ese cobro en cualquier cajero, no específicamente en el que cobran asiduamente”.

Por último, hizo hincapié en la situación de los trabajadores del sector en la ciudad. “Lo que está sucediendo es que está yendo a trabajar la dotación mínima y es muy importante la función que están cumpliendo esos compañeros que se encargan de mantener los cajeros con dinero o manejar los camiones de caudales que andan permanente por la ciudad exponiéndose al contagio del virus”, apuntó.

“En las sucursales más chicas van unos tres trabajadores y en las más grandes ya hay más cantidad de empleados o funcionarios. A nivel país el 90% de los trabajadores bancarios está haciendo la cuarentena obligatoria”, concluyó Guillermo Martínez, Secretario de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”