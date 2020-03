Abuelos expuestos en la calle por ¿inexperiencia? ¿incapacidad? ¿soberbia?…

Lo que se vio este lunes en el Centro de Salud No. 1 fue penoso. Mayores de 65 años haciendo cola de más de cuatro cuadras esperando ser vacunados contra la gripe, amparándose del frío y luego de la lluvia fue una clara muestra de ¿inexperiencia? ¿incapacidad? ¿soberbia? de las autoridades sanitarias de turno... Lo increíble es que la campaña se hizo para evitar que la gente de enferme y hasta los expusieron por largas horas inclusive a coronavirus que ya circula por las calles de Mar del Plata.

Pero lo insólito es que en este marco de la pandemia, los Centros de Salud cierran a las dos de la tarde. De no creer.

Se podrá argumentar que los horarios establecidos para el personal sanitario es un derecho adquirido y no se los puede cambiar, pero ante una emergencia sanitaria como la que se está viviendo resulta insólito que los enfermeros, que siempre le pusieron el “pecho a las balas” no sean llamados, organizadamente para atender de 14 a 18 (un horario factible), en vez de estar en sus casas?

Especialistas en el área, a quienes no se les consulta, se preguntaban los motivos por los cuales desde la propia Secretaría de Salud no se hace “un barrido casa por casa? Cómo no se concreta un censo de los de 75 años que la unidad gerontológica tiene censados? Cómo no mandar los enfermeros casa por casa a vacunar, si se quiere, en la puerta de la casa de cada adulto mayor?

Solo se demorarían cinco minutos en aplicar la vacuna. Y no se los expone. ¿Tan difícil es cerrar 30 Centros y se abren seis lugares para vacunar?…preguntas que no tendrán respuestas ya que quienes mandan parece que se la saben todas y le están “errando el cascotazo al gato”.

Hoy vemos que la ¿inexperiencia? ¿incapacidad? ¿soberbia?, vaya uno a saber qué manda; y cuando todo el mundo dice que hay que respetar la cuarentena , en Mar del Plata , justo los grupos de riesgo son largados a la calle todos juntos.

Un verdadero horror que están a tiempo de corregir.