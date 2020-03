Mey, una joven emprendedora que debió readaptar su empresa,”Ambos Meilo”,ante la cuarentena

Quien lo afirma es Mey Avellaneda, una joven emprendedora marplatense, dueña de la marca Ambos Meilo, dedicada a la confección de uniformes médicos. En diálogo con “el Retrato…” se refirió a está viviendo esta situación, tanto como ciudadana y como trabajadora independiente, en medio de una pandemia que obligó a cerrar las puertas de muchos trabajadores en su misma situación.

Si bien parece tranquila, por momentos se filtra cierta angustia en su voz, cuando habla de su emprendimiento. “Hago uniformes médicos. Si bien son ambos de diseño, son para el área de salud por el tipo de tela que se utiliza. Una tela apta para lavandina, que tiene muy buena resistencia y eso les da más durabilidad. Apenas surgió todo esto, estuve atenta a los primeros casos de Mar del Plata y fui consultando a los clientes que venían a local y todos decían que era algo raro, que había que tener cuidado.”

Contó que “la última semana que abrimos al público, vino una señora a comprar una chaqueta para su hija, que trabajaba con una infectóloga que le había dicho que esto venia difícil. Esto previo a que salgan las medidas. Después de eso tomé medidas más higiénicas. Pasaba lavandina con cuidado sobre la superficie que la gente utilizaba cuando venía al local. Sin entrar en una paranoia, pero presumiendo lo que se podía venir.”

Mey hace memoria y se refiere a los primeros indicios de cuarentena: “El domingo a la mañana, antes que se decretó la cuarentena no obligatoria, yo había decidido cerrar al público y seguir trabajando en un trabajo muy personalizado via Internet (www.meilo.com.ar ) . Así es mi trabajo: todos los días antes de abrir, voy a los talleres, retiro y dejo prendas. Y había tomado la determinación de cerrar al público y tenía muchos pedidos para enviar desde el taller. Acordé que terminaran esa producción. Yo retiraba, enviaba todo y les dejaba la siguiente tanda de productos. Pero no tengo esa tanda porque con la medidas d la cuarentena obligatoria, no nos podemos mover de nuestras casas. Por lo tanto me genero un problema, que todos los clientes entendieron. Mandamos mensajes explicando lo que los pedidos estaban demorados. Y lo comprendieron muy bien. Incluso les regalamos un parche personalizado para que la espera sea más llevadera.”

Esa parece ser la fecha en la que su modalidad de trabajo cambió, pero Mey privilegia la salud por sobre la economía, y así lo expresa ante “el Retrato…”: “En este momento se modificó el trabajo. Desde antes de la primera cuarentena me había organizado de una manera y hoy no hay opciones. Yo me traje todo a mi casa con lo que corto y trabajo: maquinas, bordadoras, estampadoras a mi casa y arme un taller provisorio. No imagine una cuarentena obligatoria aunque la esperábamos por el bien de todos. Yo viví en España y conozco como se manejan. Ver cómo se había paralizado me parecía mucho y extremo y me daba miedo lo que pudiera pasar acá. Por eso tome la decisión también de cerrar. Vi cómo viven y la importancia que le dan a las cosas. Lo que veo por mis amigos que viven allá parece del otro mundo, más dramático“.

Con respecto a su situación como monotributista, es clara: “Qué va a suceder, es una incógnita. Veníamos de meses muy duros y se estaba acomodando. Marzo venía bien y esto nos pone trabas importantes. Pero cada uno tiene que tomar conciencia que lo mejor es quedarnos en casa y cumplir obligaciones como ciudadanos. Yo uso mi Instagram para concientizar sobre el virus. Recomendaciones que me llegaron para hacer unas mascarillas con unas carpetas, por ejemplo. Me lo tomo muy en serio. No todo el mundo está concientizado de lo que pasa y ojala las medidas se hayan tomado a tiempo. Desde afuera me dicen todos que lo tomamos a tiempo, que la gente se está muriendo, que no son solo los grandes y si bien lo laboral me preocupa, no es algo que trate de traer a mi mente. Me preocupa pasar esto como sociedad.”

Y continúa, en un mensaje esperanzador: “Hoy un emprendedor necesitaría mínimamente suspender el pago de impuestos que durante estos meses, porque va a ser un gasto más sin tener ingresos o con otras cosas en prioridad. En lo que puede alivianar en lo económico, es una ayuda. La gente vive día a día y saber que uno está generando deudas genera un malestar que afecta más aun la situación. Eso es lo que se puede hacer en lo económico. El resto de decisiones son las que hay que tomar, e incluso creo que las medidas deben ser más drásticas. No todos entienden y el Estado es el único que puede poner los puntos. Yo voy a acompañar esas medidas y si son más duras tendrá que hacerse así. Veo que se trata de tomar la mejor decisión para todos porque aun a pesar de tener excelentes médicos no hay insumos. Muchos médicos me comentan eso en mi trabajo. Pero Argentina siempre la lucha., vamos a salir. Eso me da tranquilidad. Tenemos que poner de nuestra parte”.