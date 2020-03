Jorge Repetto: “Pensamos que mi hermana iba a estar con vida”; este domingo despedirán a Claudia

Luego del reciente hallazgo del cuerpo de Claudia Repetto en el barrio Los Acantilados, sobre la Ruta 11, el hermano de la mujer desaparecida desde hace casi un mes en la ciudad, Jorge Repetto en diálogo con “el Retrato…” confesó que se encuentran “destrozados, con un dolor inmenso” por esta noticia y que nunca imaginaron que “todo esto iba a terminar de esta forma”. A su vez, adelantó que este domingo despedirán los restos de su hermana.

“Esta noticia la tomamos de una forma pésima, terrible y tenemos un dolor inmenso. Estuvieron 26 días buscando en el mismo lugar y nunca la encontraron. Estamos destrozados la verdad”, sostuvo el hermano de la mujer que se encontraba desde el 1 de marzo en la ciudad y que era intensamente buscada en el marco de una investigación que lo tenía a Ricardo Rodríguez su ex pareja como el principal acusado de su desaparición.

En tal sentido, Jorge expresó: “Nunca pensamos que todo esto iba a terminar de esta forma. Pensamos que mi hermana iba a estar con vida, encerrada en algún lugar, pero ahora nos enteramos que está muerta desde el primer día, después de haberse rastrillado mucho tiempo en el mismo lugar y no haberse podido encontrarla” y agregó: “Es dolor, impotencia y muchas situaciones juntas la que estoy viendo que ya no se que decir la verdad”.

A su vez, señaló que no tuvo la oportunidad de verlo o cruzarlo a Rodríguez este sábado en la sede de Tribunales ni el viernes en el marco de su detención. “Lo encontró un amigo de los chicos que estuvo acampando en la casa de hermana, lo vio, lo reconoció, le tiró la camioneta encima y efectivamente era él por suerte, pero por desgracia ya había hecho un desastre”, aseguró.

“Nunca pensé que el tipo iba a confesar, pensé que se iba a guardar. Me sorprendió la verdad. La primera noticia que me llega es que declaró y ahí tuve esperanza que por ahí la íbamos encontrar con vida, pero lamentablemente había dicho todo lo contrario”, manifestó Jorge Repetto ante “el Retrato…”

En relación a la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación que se inició para dar con el paradero de la mujer y su ex pareja, afirmó: “Después que despidamos a mi hermana y todo eso vamos a analizar entre toda la familia qué hacer en ese sentido, porque hay algunas cosas que no compartimos. Pese a eso, este no es un momento para entrar en conflicto con la Justicia”.

Por otra parte, adelantó que este domingo despedirán los restos de Claudia, aunque hasta el momento no tienen confirmado en qué lugar se llevará adelante el velatorio. “Estamos avocados a despedir a mi hermana como se lo merece, aunque lamentablemente de la peor forma. Después veremos cómo seguimos con todas las otras cosas”, señaló a la vez que agradeció a toda la población de Mar del Plata por haberlos acompañado en todos esos días de intensa búsqueda.

“No sé de qué forma vamos a curar esta bronca que nos quedó, tenemos un dolor inmenso y no sé cómo vamos a seguir para salir adelante, pero entiendo que lo tendremos que hacer por nuestros hijos y familia”, agregó Jorge Repetto en diálogo con “el Retrato…”

Después que Ricardo Rodríguez confesara el femicidio ante el fiscal Fernando Castro y revelara el lugar donde ocultó el cadáver, el cuerpo de Claudia Repetto fue hallado en medio de un fuerte operativo desplegado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, la Jefatura Departamental e Infantería en la Ruta 11 en la intersección con la calle 515, en el límite sur del barrio Los Acantilados.

Foto Gentileza: Pablo Funes (Dron Masr del Plata)