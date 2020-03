Familiares de Claudia Repetto detuvieron a Ricardo Rodriguez, quien gritó “!Yo no me la llevé”!

Tras la intervención de familiares y conocidos de Claudia Repetto y tras haber sido intensamente buscado durante varias semanas, finalmente Ricardo Rodríguez, el hombre involucrado en la causa por la desaparición de su ex pareja, fue capturado este viernes por la tarde.

Luego de conocerse las imágenes que lo mostraban caminando por la zona de los barrios Colinas de Peralta Ramos y Punta Mogotes -pidiendo agua y comida a los vecinos-, finalmente fueron conocidos y los propios hijos de la mujer quienes hallaron a Rodríguez mientras andaba en bicicleta con una tenía una mochila en su poder este viernes en Vértiz y Rondeau.

De acuerdo a las primeras informaciones, la detención de Rodríguez -cuya orden de captura había sido emitida la semana pasada bajo la acusación de homicidio agravado por tratarse de un femicidio o la variable de privación ilegítima de la libertad- se concretó en las últimas horas, mientras se mantenía desde hace cuatro semanas la búsqueda por parte de la policía bajo las órdenes del fiscal Fernando Castro. Según contaron los hijos de Claudia, este viernes alrededor de las 20 fueron alertados por un conocido de la presencia de Rodríguez circulando por la zona de Vértiz y Rondeau, y en ese marco lo atraparon y luego llegó la policía.

Cristian González, uno de los hijos de Claudia Repetto, llegó al lugar donde Hugo, un amigo suyo, logró capturar a Ricardo Rodríguez, el principal sospechoso de raptar a la mujer el 1º de marzo y según relató, el hombre le negó que tuviera a Claudia Repetto. “Le pegamos, yo le pegué. Él me decía “Yo no me la llevé, Pochi”, contó en diálogo con Telefé Mar del Plata

“Tenía unas llaves, no sabemos si son de su casa o de otro lugar. Tenía cordones, medias, campera, una radio. Y se llevó ropa de la casa. En algún lado tiene que tener a mi mamá”, planteó Cristian y completó: “Tuvimos toda la fuerza del mundo no paramos nunca, y por suerte lo encontramos a este mal nacido. Ahora esperemos que hable”.

Los últimos datos que tuvieron los familiares de Claudia Repetto dan cuenta que el domingo 1° de marzo estuvo con amigas y luego con un amigo, que regresó a su casa alrededor de las 19 y que a las 21 iba a salir con ese mismo amigo a comer, algo que nunca se concretó.

Incluso desde el celular de Claudia fue enviado un mensaje escrito para cancelar la salida, algo que se sospecha, en realidad no fue realizado por la mujer, en especial por la forma -solía comunicarse por audios y lo hizo por texto- y el contenido, teniendo en cuenta el tono de la conversación que mantenían hasta ese momento.

En lo relativo a las horas previas a la desaparición de Claudia, la reconstrucción preliminar da cuenta que Rodríguez, quien se movilizó ese domingo en moto y recorrió algunos sectores de la ciudad, arribó al PH de Don Orione al 1500 -ella vive en la parte de atrás y él adelante- justo en el momento en el que Claudia llegaba y se bajaba de la camioneta de su amigo, junto a una vecina. Acto seguido, el hombre siguió durante algunas cuadras al vehículo sin éxito y luego decidió regresar al punto de partida.

En el marco de la causa, el lunes 2 de marzo se realizaron allanamientos, uno de ellos en la casa del hombre. Y al mismo tiempo se inició un rastrillaje en la zona de Punta Mogotes y en la Reserva Natural del Puerto, operativo que luego se ampliaría a otros sectores de la ciudad. Es que el último rastro del hombre fue cuando el lunes alrededor de las 9 de la mañana le envió por teléfono a uno de sus hijos las coordenadas del lugar -en la Reserva del Puerto- donde había dejado la documentación (cédula verde) de la moto que le había vendido y que había dejado en su casa antes de desaparecer. El celular de Claudia, por su parte, se prendió y se apagó por última vez a las 5 de la mañana del lunes, en la zona del Cementerio Parque.

En esa misma línea, los investigadores también pudieron establecer, al menos en esta etapa preliminar, que luego de que el hombre se reencontrara con su hijo durante la madrugada, se retiró de la vivienda en la moto que le vendió a su hijo, regresó cerca de una hora después, dejó el vehículo y finalmente se fue del lugar en bicicleta, algo que fue corroborado por un filetero del barrio, quien lo vio salir.

La semana pasada, además, la fiscalía formalizó la acusación del hombre por los posibles delitos de femicidio o privación ilegítima de la libertad y solicitó su detención, que fue convalidada por la Justicia de Garantías. Esto, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos elementos de prueba vinculados con la recuperación de imágenes de una cámara de seguridad cercana a las viviendas de Repetto y de Rodríguez en las que se observa la salida del hombre alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 2 de marzo en la moto.