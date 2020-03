Acciones de Prevención en General Alvarado

El Intendente Municipal, Sebastián Ianantuony , mantuvo en el día de ayer, una reunión con el parte del Comité de Prevención.

En el encuentro se acordó como continuar las acciones en el distrito y la organización del Hospital Municipal “Dr. Marino Cassano”, en pos de brindar un buen servicio, pero manteniendo los recaudos necesarios ante el COVID-19.

Informe del Comité de Acción COVID-19

En el parte diario del Comité de Acción que se realiza online todos los días a las 19:00 hs por video en vivo en el Facebook del Municipio de Gral. Alvarado, en el día de ayer el Director del Hospital Municipal Marino Cassano, Juan Ignacio Bettolli (mat. 115692). indicó lo siguiente:

“No hay ningún caso sospechoso en Miramar al día de la fecha ni ningún caso confirmado”

▶ “Los casos de hisopado que se han mandado a Mar del Plata fueron dos: uno que salió desde Mar del Plata por un ciudadano de Otamendi que fue negativo y otro que salió desde Miramar y también fue negativo”

▶ “En cuanto a la infraestructura, hemos modificado la circulación del Hospital, estamos implementando antesalas en las salas para proteger al personal, se ha comprado todo el equipamiento de bioseguridad para mantener al personal fuera de riesgo y evitar la transmisión para las personas que están internadas dentro del hospital”

▶ “Se está preparando la terapia intensiva porque sabemos que esta patología, en caso de llegar a aparecer, puede desencadenar cuadros muy graves”

▶ “Tendríamos 5 ventiladores aptos para poder ventilar este tipo de pacientes más otro para otro tipo. Hay que sumar los dos de la Clínica Mitre”

▶ “Las derivaciones de Miramar siempre se hicieron a Mar del Plata. Lógicamente, esperando que la patología no supere la capacidad. Siempre estamos tratando de prepararnos y de prevenir. Por eso les pedimos que se queden en su casa, que tomen todas las medidas. Esto no es una broma. Si bien todavía no tenemos casos sospechosos, tomen conciencia de quedarse en su casa, lavarse las manos, ventilen los hogares, traten de ir una vez al supermercado y comprar para 2 ó 3 días. Lo que puede pasar es que se transmita de una persona a otra”

▶”Tenemos dos médicos de guardia y dos pediatras de guardia activa. Si hay alguna patología grave, por favor acérquense”

▶ “(En caso de percibir síntomas) tenemos habilitados los teléfonos 103, 107, los fijos del Hospital y se está trabajando en una aplicación desde el Municipio” (en referencia a Dr.Bot, futuro contacto automatizado para Whatsapp)

▶ “El Polideportivo puede ser un lugar apto (para internación y aislamiento). También tenemos el ofrecimiento de varios hoteles de Miramar a disposición para poder aislar a pacientes con sintomatología leve por si esto puede llegar a desbordar”

▶ “Hoy (miércoles 25/03) no tenemos casos de COVID-19. Uno tiene que plantear las estrategias de máxima viendo lo que pasó en otros países y tratando de no caer en los mismos errores. Estamos tratando de preveer todas las situaciones”

▶Ante un hipotético traslado desde las otras localidades del distrito ante un caso de COVID-19: “La idea es articular con Atención Primaria de la Salud. Dependerá del tipo de brote y grado de escalada. Hay pautas que estamos estableciendo y ya tenemos determinadas en caso que aparezcan los casos para ver cómo circulan desde las localidades del distrito hasta Miramar en caso de que requieran internación”

▶ “Los síntomas de la patología incluyen fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, mialgias y cefalea (…). Después hay porcentajes de personas que pueden no tenerlos”

▶”La gente que está en cuarentena y ha venido del exterior son 150 personas, se están monitoreando diariamente y se están encargando las fuerzas de seguridad con Atención Primaria, GUIA e incluso funcionarios que tomaron la posta para ir casa por casa a verificar el cumplimiento”

▶”Hoy el vacunatorio es el lugar donde menos circulación de gente tenemos. Las vacunas son todas importantes. Si hay que vacunarlos (a pequeños) hay que traerlos, aplicarle la vacuna y tomar los recaudos necesarios si hay más gente esperando”

▶ “Las vacunas antigripales probablemente lleguen mañana o pasado. Vamos a tratar de ver si se pueden aplicar en los domicilios a las personas a las que podamos llegar, sino trataremos de poner un orden establecido vía telefónica”

▶ “El uso de barbijo no está indicado para circulación de los pacientes ni de ninguna persona fuera del ámbito hospitalario, incluso dentro del ámbito que no estén expuestos a secreción. Como no hay circulación viral activa en Miramar está contraindicado el uso de barbijo”

▶ “Los barbijos caseros de friselina estarían indicados en el caso que estuviera en contacto con un paciente positivo o sospechoso, no para circular en vía pública”

▶”Cortar todos los accesos es aislarse del resto de las localidades. Si tenemos que trasladar un paciente con una patología grave a Mar del Plata, ¿cómo lo haríamos? Es muy difícil cortar los accesos a una ciudad, como por la gente que trabaja en salud en Miramar y en Mar del Plata”

▶ “El Comité de Crisis está armado entre las partes directivas de la Clínica, Hospital, médicos clínicos, infectólogos, jefatura de enfermería… estamos tratando de sumar la mayor cantidad de gente posible abocada a distintas áreas para solucionar la mayor parte de los problemas”

▶ “Para recibir donaciones de medidas de seguridad como guantes, barbijos, cofias, botas de goma, antiparras u otros elementos las pueden acercar a la farmacia del Hospital. Para donación económica existe la campaña de la Cooperadora del Hospital”